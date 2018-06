Film e programmi 25-28 giugno

Pronti per tuffarvi in una nuova settimana piena di film e programmi?

Lunedì

Questa sera su Rai 1 alle 21:25 c’è una nuova puntata della fiction Tutto può succedere mentre su Rai 2 alle 21:05 torna il telefilm N.C.I.S: un team di agenti speciali con il compito di indagare sui crimini associati alla Marina militare americana. Rai 3 alle 21:15 propone il film thriller A letto con il nemico: Julia Roberts veste i panni di una moglie che fugge da un marito violento e riesce a rifarsi una vita sotto un’altra identità, finché il marito non la scopre. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il film di genere fantasy-azione The Warrior’s Way. Un guerriero dagli occhi a mandorla si nasconde in una cittadina del Texas, dove stringe un’alleanza con un killer e una lanciatrice di coltelli.

Su Italia 1 alle 20:00 si prosegue con i Mondiali di Russia: scendono in campo questa sera Spagna e Marocco. Su Canale 5 alle 21:26 c’è la commedia Il mio grosso grasso matrimonio greco: prosegue la saga che vede la famiglia Portokalos alle prese con nuove divertenti avventure. Su Rete 4 alle 21:25 c’è il film d’azione Nome in codice: Broken Arrow. John Travolta è un pilota militare pronto per partire per una difficile missione: collaudare un bombardiere con due testate nucleari. Sul Canale 20 alle 19:50 scendono in campo per i Mondiali di Russia l’Iran e il Portogallo.

Martedì

Su Rai 1 alle 21:25 torna il Wind Music Awards 2018 in diretta dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Su Rai 2 alle 21:50 c’è un nuovo episodio del telefilm Rosewood mentre su Rai 3 alle 21:15 Bianca Berlinguer conduce il programma di approfondimento Cartabianca. Rai 4 propone alle 21:15 il film thriller 8mm – Delitto a luci rosse: Nicolas Cage è un investigatore specializzato nel pedinare coniugi infedeli ma, un giorno, si ritrova tra le mani una bobina ‘mortale’.

La serata Mediaset inizia alle 20:00 su Italia 1 con i Mondiali di Russia: a sfidarsi sono la Nigeria e l’Argentina. Su Canale 5 alle 21:26 c’è il film drammatico-sentimentale Le regole del caos: il premio Oscar Kate Winslet veste i panni di Sabine de Barra, una donna del ‘600 scelta per allestire i giardini di Versailles, la nuova residenza dei sovrani di Francia. Sul Canale 20 alle 19:50 c’è la partita Islanda-Croazia mentre su Rete 4 alle 21:25 il film giallo Delitto sui Pirenei: La profezia. Due agenti indagano sulla misteriosa morte di una donna, il cui cadavere viene ritrovato in un barile ai piedi di una collina.

Mercoledì

Su Rai 1 alle 21:25 c’è il film Stai lontana da me: Enrico Brignano è un consulente matrimoniale che non riesce a trovare la donna giusta. Su Rai 2 si parte alle 21:05 con un nuovo episodio di N.C.I.S a cui segue, alle 21:50, il docureality Il supplente: personaggi della cultura e della musica salgono in cattedra per condurre lezioni a sorpresa in una classe di liceo. Su Rai 3 alle 21:15 spazio alla ricerca di persone scomparse con la storica trasmissione Chi l’ha visto. Rai 4 propone alle 21:15 il telefilm Elementary: serie televisiva statunitense di genere giallo poliziesco che rivisita in chiave moderna il personaggio di Sherlock Holmes.

Su Canale 5 alle 21:29 va in onda la nona puntata della fiction Sacrificio d’amore mentre su Rete 4 alle 21:25 c’è il film cult Lo squalo: in una cittadina turistica situata su un’isoletta dell’oceano Atlantico arriva uno squalo a turbare la quiete dei villeggianti. Una squadra cercherà di fermare lo squalo killer. Sul Canale 20 alle 21:50 c’è il terzo capitolo della miniserie The State mentre su Italia 1 alle 20:00 ai Mondiali di Russia si sfidano la Serbia e il Brasile.

Giovedì

Su Rai 1 alle 21:25 tornano le repliche della serie Don Matteo 10, il prete investigatore più amato d’Italia interpretato da Terence Hill. Rai 2 presenta alle 21:50 il sesto episodio della seconda stagione del telefilm MacGyver mentre su Rai 3 alle 21:10 c’è il film commedia Pride: alcuni attivisti del Gay Pride si uniscono ai minatori del Galles entrati in sciopero contro i tagli della Thatcher. Rai 4 propone alle 21:15 la serie televisiva The Americans, scritta dall’ex dipendente della CIA Joe Weisberg, che racconta la storia di due spie russe che per più di vent’anni si finsero una normale famiglia americana.

I Mondiali di Russia proseguono alle 20:00 su Italia 1: a incontrarsi sul campo sono l’Inghilterra e il Belgio. Canale 5 presenta alle 21:25 il film fantastico Beautiful Creatures. Sul Canale 20 alle 21:50 c’è il quarto capitolo della miniserie The State mentre su Rete 4 alle 21:30 c’è il film Thriller Rapita: la storia di Hannah Anderson. E’ la vicenda della sedicenne che viene rapita nel 2013 alla periferia di San Diego mentre i cadaveri della madre e del fratello vengono ritrovati nella casa incendiata del loro amico di famiglia James DiMaggio. Quando il rapitore viene ucciso e Hannah liberata, gli investigatori si pongono una domanda cruciale: la ragazza è vittima del rapitore o è complice di quanto accaduto?

(Foto: Wikipedia)