Film e programmi 28 maggio – 1 giugno 2018

Pronti per tuffarvi in una nuova settimana piena di film e programmi?

Lunedì in prima serata l’amichevole di calcio su Rai1

La settimana televisiva parte con l’amichevole internazionale Italia-Arabia Saudita in onda alle 20:30 su Rai 1 mentre su Rai 2 alle 21:20 c’è il film Dove eravamo rimasti. E’ la storia di una rockstar che abbandona la propria famiglia per dedicarsi alla carriera finché non decide di ritrovare i suoi figli. Su Rai 3 alle 21:15 tornano le inchieste di Report e invece Rai 4 propone alle 21:05 il film horror Il nascondiglio del diavolo.

Mediaset offre diversi film: su Canale 5 alle 21:26 c’è la divertente commedia Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, su Italia 1 torna alle 21:25 la misteriosa Catwoman e sul Canale 20 alle 21:00 l’avvincente storia di Zampa di Giaguaro in Apocalypto. Su Rete 4 alle 21:15 va in onda Il terzo indizio, programma che si occupa di fatti di cronaca molto importanti. Sul Canale 8 alle 21:30 un film per grandi e piccini: Tartarughe ninja.

Martedì sera Grande Fratello, film e approfondimento



Martedì il palinsesto Rai propone una nuova serata ricca di film. Su Rai 1 alle 21:25 c’è il film Il fulgore di Dony: storia di una ragazza che lotta fino in fondo per il suo difficile amore. Bianca Berlinguer conduce su Rai 3 alle 21:15 il programma di approfondimento Cartabianca con al centro i principali temi dell’attualità.

Il martedì sera di Canale 5 è dedicato al Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D’Urso. Su Italia 1 alle 21:25 ci sono I fantastici 4 e silver surfer. Da non perdere su Rete 4 alle 21:15 un grande classico: Nati con la camicia con il mitico Bud Spencer. Canale 20 propone il secondo capitolo del film Red per gli amanti dell’azione. Per i più piccoli c’è il film Dragon trainer alle 21:10 su Paramount Channel.

Mercoledì sera si gioca a calcio per beneficienza

Mercoledì su Rai 1 alle 21:26 c’è La Partita del cuore con la Nazionale Cantanti e i Campioni del Sorriso che si sfidano per raccogliere fondi a favore dell’Ospedale Pediatrico Gaslini e dell’Associazione italiana per la ricerca sul Cancro. Su Raidue alle 21:20 va in onda Scanzonissima, game show condotto da Gigi e Ross. A sfidarsi due squadre, due band, a suon di musica per mettere alla prova anche la loro resistenza fisica. Su Raitre alle 21:15 spazio alla ricerca di persone scomparse con la storica trasmissione Chi l’ha visto.

La tensione va in onda su Canale 5 alle 21:26 con il film Blood Father: la vicenda di un padre che cerca in tutti i modi di proteggere la figlia rimasta coinvolta in una brutta storia. Su Rete 4 alle 21:15 va in onda il primo episodio della miniserie Radici che narra le vicende del giovane schiavo Kunta Kinte. L’avventura è di casa su Italia 1 alle 21:30 con il film Il mistero dei templari. Grasse risate sul Canale 20 alle 21:00 con il film Ma che bella sorpresa con Claudio Bisio e Frank Matano.

Giovedì e venerdì tra serie tv, sport, film e comicità

Giovedì sera torna su Rai 1 alle 21:25 la serie televisiva italiana La mafia uccide solo d’estate II, diretta da Luca Ribuoli e tratta da un’idea di Pif. Lo sport è protagonista su Rai 2 alle 21:15 con l’atletica leggera – Golden Gala mentre su Rai 3 alle 21:05 spazio al programma di approfondimento M di Michele Santoro. Su Canale 5 alle 21:25 c’è il game show condotto da Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti Vuoi scommettere?. Italia 1 alle 21:30 ci trasporta nel futuro con il film Divergent: gli umani vivono raggruppati in gruppi caratteriali e in quella dei divergenti c’è Tris che tenta di salvare quelli come lei.

Il mese di giugno inizia con un evento sportivo di rilievo alle 20:30 su Rai 1: l’amichevole di calcio Francia-Italia. Rai 2 propone alle 21:15 gli approfondimenti dei principali fatti di cronaca e attualità con Nemo, nessuno escluso. Su Rai 3 c’è il film Torno indietro e cambio vita: tutto procede bene nella vita di Marco finché la moglie non gli comunica di volerlo lasciare per un altro uomo. Canale 5 propone alle 21:28 la miniserie Le verità nascoste e Italia 1 alle 21:30 il telefilm Lethal weapon. Le inchieste sono protagoniste su Rete 4 alle 21:15 con il programma Quarto grado. Sul Canale 9 alle 21:20 la grande satira con lo show I migliori fratelli di Crozza.

(Foto: MyMovies)