Film e programmi 29 giugno – 1 luglio

Ecco i principali programmi e film tv in prima serata sul digitale terrestre per il weekend del 29 giugno – 1 luglio.

Venerdì sera con Captain America

Rai 1 alle 21:25 presenta Ora o mai più, talent show musicale condotto da Amadeus, dove a concorrere sono meteore della musica italiana che tentano di scalare nuovamente il successo. Su Rai 2 alle 21:20 c’è il film fantastico Captain America: Chris Evans interpreta il ruolo del supereroe Captain America che stringe un’alleanza con la Vedova Nera (Scarlett Johansson), per contrastare un nemico che si muove nell’ombra nella città di Washington. Rai 3 propone alle 21:15 un nuovo appuntamento con la Grande Storia. L’approfondimento di questa sera è dedicato a I giovani campioni di Mussolini. Su Rai 4 alle 21:20 un nuovo episodio della terza stagione di Criminal Minds.

Su Canale 5 alle 21:30 c’è una nuova puntata della miniserie Le verità nascoste mentre su Italia 1 alle 21:20 c’è il film d’azione The Fast and Furious: Tokio Drift. Uno studente appassionato di corse auto si mette nei guai e sua madre lo spedisce dal padre in Giappone, dove le cose non andranno meglio. Su Rete 4 alle 21:25 torna Il terzo indizio, il programma condotto da Barbara De Rossi che si occupa dei principali fatti di cronaca degli ultimi anni. Sul Canale 20, alle 21:00, c’è il film commedia Olé: Massimo Boldi e Vincenzo Salemme sono due insegnanti di un liceo milanese sono alle prese con una classe di studenti in gita in Spagna, dove ne succederanno di tutti i colori! Nel cast c’è anche Natalia Estrada.

Sabato sera di Mondiale o thriller?

Su Rai 1 alle 21:25 c’è il film Un’estate in Provenza. È una commedia che racconta la storia di una famiglia divisa da vecchi dissapori che finisce con il ritrovarsi durante una vacanza in Provenza. Il thriller va in onda su Rai 2 alle 21:10 con il film Lei è la mia follia: la vita di Laura viene sconvolta dalla conoscenza di Bruce. Il giovane, da eroe, diventa presto un incubo per la giovane. Su Rai 3 alle 21:00 torna Ulisse: Alberto Angela conduce i telespettatori in un viaggio affascinante che approfondisce il legame tra l’uomo e il mare. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il film Thriller La rapina perfetta. Il film è ispirato ad una storia vera, accaduta nel 1971, quando una banda di ladri intenta a rapinare il caveau di una banca ha ritrovato documenti su mafia, famiglia reale e servizi segreti.

La serata del palinsesto Mediaset inizia su Canale 5 alle 20:00 con i Mondiali di Russia mentre su Italia 1 alle 21:10 c’è il film Billy Elliott, ispirato alla vera storia del ballerino Philip Mosley. Il film racconta la storia di un bambino di 11 anni che scopre il suo grande sogno: diventare un ballerino classico. Alle 21:00 sul Canale 20 arriva il terzo capitolo di Beverly Hills Cop: Eddie Murphy veste i panni di un piedipiatti che, stavolta, deve indagare su una banda di falsari. Su Rete 4 alle 21:25 c’è il film commedia Quello che so sull’amore. Gabriele Muccino dirige una commedia romantica nel cui cast figurano attori quali Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones, Judy Greer e Dennis Quaid.

Domenica sera torna Twilight

Su Rai 1 torna alle 21:25, con una nuova puntata, la squadra di polizia de I bastardi Pizzofalcone, un team di agenti che opera nel napoletano. Su Rai 2 alle 21:10 c’è il film drammatico Lei è la mia ossessione: cosa succede quando un insegnante, contravvenendo alle regole, intraprende una relazione con un suo allievo che si rivela particolarmente ossessivo nei suoi confronti?. Su Rai 3 alle 20:45 prosegue il viaggio in giro per il mondo del Kilimangiaro con Camila Raznovich. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il telefilm The Fall, giunto alla seconda stagione.

Su Mediaset si parte alle 20:00 su Canale 5 con un’altra partita dei Mondiali di Russia mentre alle 21:20 torna in televisione su Italia 1 la saga di Twilight: il film è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2005 di Stephenie Meyer. Kristen Stewart interpreta il ruolo di un’adolescente che si innamora di un vampiro interpretato da Robert Pattinson. Alle 21:00 sul Canale 20 arriva il quinto episodio del telefilm The last Kingdom, basato sulla serie di romanzi ‘Le storie dei re sassoni’ scritta da Bernard Cornwell. Su Rete 4 alle 21:15 va in onda il concerto Umberto tozzi – 40 anni che ti amo.

