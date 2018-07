Film e programmi 6-8 luglio

Di seguito i principali programmi e film tv in prima serata sul digitale terrestre per il weekend del 6 – 8 luglio.

Venerdì sera: ultima puntata della saga di The Twilight

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda la fiction Velvet Collection. Siamo nella Madrid degli anni cinquanta e nei magazzini Velvet nasce la storia d’amore tra Ana e Alberto, due persone appartenenti a due mondi uno agli antipodi dell’altro. Rai 2 presenta alle 21:07 il film giallo Il bersaglio della vendetta: due investigatori cercano di scoprire chi si nasconda dietro una serie di delitti commessi nella città tedesca di Francoforte. Rai 3 propone alle 21:18 un nuovo appuntamento con la Grande Storia: stupri di guerra. L’approfondimento di questa sera è dedicato alle violenze subìte dalle donne nel corso dell’ultimo conflitto mondiale. Su Rai 4 alle 21:30 un nuovo episodio della terza stagione di Criminal Minds.

Prosegue la ‘saga’ dei mondiali di Russia che, su Canale 5, alle 20:01, vede scendere in campo Brasile e Belgio. Su Italia 1 alle 21:15 c’è la seconda parte del film The Twilight Saga Breaking Dawn: dopo la nascita di Renesmee, la figlia di Edward e Bella, si scatena l’attacco dei Volturi contro i Cullen. Su Rete 4 alle 21:25 torna Il terzo indizio, il programma condotto da Barbara De Rossi, che si occupa dei principali fatti di cronaca degli ultimi anni. Sul Canale 20, alle 21:00, c’è il film commedia Tiramisù: Fabio De Luigi veste i panni di un informatore farmaceutico in cerca di successo ed un giorno il tiramisù preparato da sua moglie Aurora (Vittoria Puccini), cambierà decisamente le loro vite.

Sabato sera di film sui canali Rai e Mediaset

Su Rai 1 alle 21:25 c’è il film commedia Love is all you need: Philip (Pierce Brosnan), è a Sorrento per aiutare suo figlio nell’organizzazione delle sue nozze, un evento che vede padre e figlio, per anni distanti, riavvicinarsi. Rai 2 propone alle 21:07 il film Thriller Incubo profondo. La giovane Elle elabora un piano per vendicarsi dell’amante del padre, rea di aver mandato in frantumi la sua famiglia. Su Rai 3 alle 21:00 torna Ulisse: Alberto Angela ci riporta a Hiroshima e Nagasaki attraverso il racconto dei sopravvissuti alla bomba atomica. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il film Thriller Codice fantasma: Nicolas Cage è un agente segreto con il compito di proteggere una collega che opera ina una stazione radio della Cia in Inghilterra.

Si torna in campo questa sera con i mondiali di Russia alle 21:01 su Canale 5 mentre su Italia 1 alle 21:10 va in onda il film La piccola principessa: la piccola Sara si ritrova a fare i conti con la povertà quando suo padre, un ricco uomo d’affari, muore. Sul Canale 20 alle 21:00 c’è il film d’azione Die hard – Duri a morire: Bruce Willis è il coraggioso e irreprensibile detective John McClane che deve contrastare il criminale Simon. Su Rete 4 va in onda alle 21:27 il film Philomena: è la storia di una donna che, cacciata di casa dopo essere rimasta incinta, finisce a lavorare nella lavanderia di un convento. Qui, all’età di 3 anni, il figlio viene dato in adozione ad una coppia di americani. Dopo cinquant’anni Philomena si metterà sulle tracce del figlio con l’aiuto di un giornalista.

Domenica sera arriva la miniserie Poldark



Su Rai 1 torna alle 21:25, con una nuova puntata, la squadra di polizia de I bastardi Pizzofalcone, un team di agenti che opera nel napoletano. Su Rai 2 alle 21:07 c’è il film thriller Il marito che non ho mai conosciuto: una madre scappa con i suoi figli da un marito non proprio affettuoso. Su Rai 3 alle 21:15 c’è il film commedia Delivery Man. Un donatore di sperma, interpretato dall’attore Vince Vaughn, scopre dopo vent’anni di essere il genitore biologico di oltre cinquecento figli. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il telefilm The Fall, giunto alla seconda stagione.

Su Canale 5 alle 21:25 va in onda la miniserie Poldark: Cornovaglia, 1783, Ross Poldark fa rientro dopo la guerra e trova il suo mondo completamente capovolto. Alle 21:00 sul Canale 20 arriva il quinto episodio del telefilm The last Kingdom, basato sulla serie di romanzi ‘Le storie dei re sassoni’, scritta da Bernard Cornwell. Su Italia 1 va in onda alle 21:20 il film commedia Io sono tu: una donna ruba l’identità di un uomo e ne approfitta per fare molti acquisti. Su Rete 4 alle 21:15 c’è Una serata bella senza fine: dal Teatro Dal Verme di Milano, una serata musicale in compagnia delle canzoni di Gino Paoli, Sergio Endrigo e Luigi Tenco.

