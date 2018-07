Film e programmi 9-12 luglio

Pronti per tuffarvi in una nuova settimana piena di film e programmi?

Lunedì 9

Questa sera su Rai 1 alle 21:25 c’è una nuova puntata della fiction Tutto può succedere 3 mentre su Rai 2 alle 21:05 torna il telefilm Squadra Speciale Cobra 11: le avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca. Su Rai 3 alle 21:15 c’è il film thriller Regali da uno sconosciuto. La vita di una giovane coppia di sposi procede tranquilla finché dal passato di uno dei due non riemerge un ex compagno di classe a dir poco arrabbiato per un torto subìto. Su Rai 4 va in onda alle 21:15 il film di fantascienza Chronicle: due liceali scoprono di possedere poteri sovrannaturali che, presto, si ritorceranno contro uno di loro.

Su Canale 5 alle 21:25 arriva la prima puntata del reality Temptation Island mentre su Italia 1 alle 21:15 c’è il film d’azione The Losers. Una squadra di agenti delle forze speciali viene incastrata dalla Cia nel corso di una missione in Bolivia. Una volta liberi si uniscono per vendicarsi. Il Canale 20 propone alle 21:00 il film I fantastici 4. Basato sull’omonimo fumetto della Marvel Comics, creato da Stan Lee e Jack Kirby, narra le avventure di quattro supereroi. Su Rete 4 alle 21:29 è tempo di western con il film Gli spietati. Diretto ed interpretato da Clint Eastwood, nel film compaiono altri attori del calibro di Morgan Freeman, Gene Hackman e Richard Harris.

Martedì 10

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda la fiction Velvet Collection. Siamo nella Madrid degli anni cinquanta e nei magazzini Velvet nasce la storia d’amore tra Ana e Alberto, due persone appartenenti a due mondi uno agli antipodi dell’altro. Su Rai 2 alle 21:05 c’è un nuovo episodio del telefilm N.C.I.S mentre su Rai 3 alle 21:15 c’è il film commedia French Kiss: Meg Ryan veste i panni di Kate che, un giorno, riceve una telefonata dal suo fidanzato ubriaco che le dice di volerla lasciare per una ragazza francese. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il film thriller Inconceivable con Faye Dunaway e Nicolas Cage.

Su Canale 5 alle 20:01 torna l’appuntamento con i mondiali di Russia che entrano nella fase delle semifinali. Italia 1 propone alle 21:15 il film Step Up 4 Revolution: la figlia di un ricco uomo d’affari s’innamora di un giovane ballerino di strada e assieme a lui contrasterà i loschi affari del padre. Sul Canale 20 alle 21:00 va in onda il film di fantascienza In Time. Nel 2169 gli esseri umani sono geneticamente programmati per invecchiare soltanto fino a 25 anni, età in cui il loro fisico si ferma e si attiva un timer che, se non disattivato entro un anno, porta gli uomini alla morte. Su Rete 4 alle 21:25 c’è una nuova puntata della soap opera spagnola Il segreto.

Mercoledì 11

Rai 1 propone alle 21:25 SuperQuark, un viaggio nella scienza con Piero Angela. Rai 2 presenta alle 21:05 un nuovo episodio di N.C.I.S. – Stagione 11 mentre su Rai 3 alle 21:15 spazio alla ricerca di persone scomparse con la storica trasmissione Chi l’ha visto. Rai 4 propone alle 21:15 il telefilm Elementary: serie televisiva statunitense di genere giallo poliziesco che rivisita in chiave moderna il personaggio di Sherlock Holmes.

Un nuovo appuntamento su Canale 5 alle 20:01 con i mondiali di Russia mentre su Italia 1 va in onda alle 21:15 la commedia sentimentale Crazy stupid love. Un uomo che crede di avere al suo fianco la donna della sua vita, si ritrova all’improvviso solo e alle prese con una vita da rifare. I protagonisti sono Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore e Emma Stone. Il Canale 20 presenta alle 21:00 il film thriller Vendetta – una storia d’amore: un poliziotto indaga su un caso di stupro. Su Rete 4 alle 21:25 c’è una nuova puntata della soap opera spagnola Il segreto.

Giovedì 12

Su Rai 1 alle 21:25 tornano le repliche della serie Don Matteo 10, il prete investigatore più amato d’Italia interpretato da Terence Hill. Rai 2 alle 21:20 presenta il film d’azione Escape plan: un esperto di sicurezza viene incastrato e finisce in una delle prigioni da lui progettate e cerca una via di fuga. In carcere viene aiutato da Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger), il leader dei prigionieri. Rai 3 presenta alle 21:15 il film drammatico Adidas VS. Puma, storia della rivalità di due fratelli, divenuti noti in tutto il mondo per i marchi da loro creati. Su Rai 4 alle 21:15 c’è un nuovo episodio della serie The Americans.

Su Canale 5 alle 21:25 spazio alla musica con il Wind Summer Festival. Su Italia 1 alle 21:15 c’è il film drammatico Frozen: tre snowboarder rimangono bloccati sulla seggiovia e la paura prende forma quando si accorgono di essere stati dimenticati e non possono scendere. Sul Canale 20 alle 21:00 c’è il film d’azione Belly of the beast – Ultima missione. Jake Hopper (Steven Seagal) torna in azione quando sua figlia viene presa da un gruppo terrorista e deve andare in Thailandia per riprenderla. Su Rete 4 alle 21:27 c’è il film cult western I quattro dell’Ave Maria con Bud Spencer e Terence Hill.

