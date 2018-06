Film e programmi tv 11-14 giugno 2018

Pronti per tuffarvi in una nuova settimana piena di film e programmi?

Lunedì sera sfida tra vampiri e la finale di Amici

Questa sera su Rai 1 alle 21:25 c’è una nuova puntata della fiction Tutto può succedere mentre su Rai 2 alle 21:20 torna il telefilm Squadra speciale cobra 11 con le nuove avventure di due ispettori di polizia tedeschi. Rai 3 propone alle 21:15 l’appuntamento con le inchieste di Report e invece su Rai 4 alle 21:12 c’è il film La leggenda del cacciatore di vampiri.

Su Canale 5 alle 21:10 va in onda la finale di Amici di Maria De Filippi. Chi vincerà l’edizione 2018? Per i più piccoli arriva su Italia 1 alle 21:23 Kung Fu Panda chiamato a sconfiggere il malvagio leopardo Tai Lung. Su Rete 4 c’è il film d’azione Act of valor mentre sul canale 20 il film d’azione e fantascienza Death race.

Martedì sera si ride su Rai 2 e si va a tutto film su Mediaset

Si parte alle 20:30 su Rai 1 con il Wind Music Awards 2018 in diretta dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Su Rai 3 alle 21:15 Bianca Berlinguer conduce il programma di approfondimento Cartabianca. Si ride su Rai 2 con il film del duo comico Vita, cuore, battito mentre su Rai 4 va in onda il film d’azione Secret service: un giovane di strada sarà reclutato da un’agenzia di spionaggio per fermare una minaccia globale.

Sui canali Mediaset una serata all’insegna di film di tutti i generi. Alle 21:00 sul canale 20 c’è il film d’azione Run all night mentre su Italia 1 alle 21:20 torna un grande classico: L’incredibile Hulk. Su Rete 4 alle 21:25 spazio al film giallo Delitto nel vigneto: il capo della polizia criminale di Strasburgo è chiamato ad indagare sulla morte di un noto viticoltore avvolta da un antico mistero.

Mercoledì sera arriva il docureality Il supplente

La rete ammiraglia della Rai propone alle 21:25 l’approfondimento Petrolio – eredi unici. Su Rai 2 alle 21:20 va in onda il nuovo docureality Il supplente: personaggi della cultura e della musica salgono in cattedra per condurre lezioni a sorpresa in una classe di liceo. Su Rai 3 alle 21:15 spazio alla ricerca di persone scomparse con la storica trasmissione Chi l’ha visto. Rai 4 propone il telefilm Elementary giunto al 19esimo episodio.

Il martedì sera in casa Mediaset si apre alle 21:00 sul canale 20 con il film Jurassic Park: un ricco uomo d’affari apre un parco unico al mondo al cui interno ha ricreato per clonazione i dinosauri. Su Rete 4 alle 21:15 c’è un nuovo episodio della miniserie Radici che narra le vicende del giovane schiavo Kunta Kinte. Su Canale 5 alle 21:25 torna con una nuova puntata speciale Avanti un altro pure di sera, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Gli appassionati di calcio pronti in poltrona per vedere l’inizio dei Mondiali 2018 senza l’Italia in campo.

Giovedì sera tornano le repliche di Don Matteo 10

Su Rai 1 alle 21:25 tornano le repliche della serie Don Matteo 10, il prete investigatore più amato d’Italia. Rai 2 presenta alle 21:20 il primo episodio della seconda serie di MacGyver mentre su Raitre va in onda il film Il segreto dei suoi occhi: un detective in pensione cerca di risolvere il caso di una donna violentata e uccisa 25 anni prima.

Su Canale 5 alle 21:25 c’è il game show condotto da Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti Vuoi scommettere?. Italia 1 alle 21:20 ci trasporta nel futuro con il Film di fantascienza The Divergent series: alleggiant. Sul canale 20 alle 21:00 si può fare un tuffo nel passato con il film Hercules – la leggenda ha inizio: nell’antica Grecia il semidio Hercules è chiamato a compiere una scelta importante. Su Rete 4 alle 21:30 c’è il film Le viol – cronaca di uno stupro, storia di due donne violentate in cerca di giustizia

