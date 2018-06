Film e programmi tv 4-7 giugno 2018

Pronti per tuffarvi in una nuova settimana piena di film e programmi.

La settimana inizia all’insegna di tanti film

Questa sera su Rai 1 alle 20:30 c’è l’amichevole di calcio Italia – Olanda mentre su Rai 2 alle 21:20 va in scena il film thriller Trespass con Nicolas Cage e Nicole Kidman. Rai 3 propone alle 21:15 l’appuntamento con le inchieste di Report e invece su Rai 4 alle 21:12 c’è il film di fantascienza Lo chiamavano Jeeg Robot: un uomo entra in contatto con sostanze radioattive che gli conferiscono una forza soprannaturale. Su Rai Movie alle 21:10 c’è il western Bravados.

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D’Urso: chi vincerà la versione NIP 2018? Italia 1 propone alle 21:25 un film per gli appassionati di mitologia, Scontro tra titani, mentre su Rete 4 alle 21:15 c’è un classico con Bud Spencer: Banana Joe. Carrellata di film anche su altre reti del digitale: su Paramount Channel alle 21:10 il film romantico Tin Cup mentre su Canale 8 alle 21:30 va in onda il film fantastico Lo Hobbit – un viaggio inaspettato.

Martedì sera tra musica, approfondimenti e film d’azione

Martedì il palinsesto Rai propone diversi programmi. Si parte alle 20:30 su Rai 1 con il Wind Music Awards 2018 in diretta dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Su Rai 3 alle 21:15 Bianca Berlinguer conduce il programma di approfondimento Cartabianca con al centro i principali temi dell’attualità. Due film interessanti sono invece su Rai 2 e Rai 4: sul secondo canale va in onda il thriller The Call mentre su Rai 4 il film d’azione G.I. Joe la vendetta.

Una serata ricca di di film su Mediaset. Canale 5 propone alle 21:25 la storia di un grande del calcio: Pele’. Su Italia 1 alle 21:20 c’è il film d’avventura Il mistero delle pagine perdute: Benjamin Franklin Gates dovrà risolvere il mistero dell’assassinio di Abraham Lincoln. Tanta azione sul Canale 20 alle 21:00 con il film V per Vendetta. Su Rete 4 Barbara De Rossi conduce Il terzo indizio: storie di fatti di cronaca di rilevanza nazionale. Su Canale 8 alle 21:25 gli amanti del giallo possono vedere il film La scomparsa di Patò, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Mercoledì tra programmi e film



La rete ammiraglia della Rai propone alle 21:25 l’approfondimento Petrolio – ladri di bellezza. Su Raidue alle 21:20 va in onda Scanzonissima, game show condotto da Gigi e Ross. A sfidarsi due squadre, due band, a suon di musica per mettere alla prova anche la loro resistenza fisica. Su Raitre alle 21:15 spazio alla ricerca di persone scomparse con la storica trasmissione Chi l’ha visto. Rai 4 propone il telefilm Elementary mentre Rai Movie alle 21:10 il film The lincoln Lawyer.

Il martedì sera in casa Mediaset si apre sul Canale 20 con il film Exodus – dei e re: storia di Mosè, l’uomo che sfidò il faraone d’Egitto. Si prosegue poi con Italia 1 dove alle 21:23 va in onda il film d’azione The Transporter mentre su Rete 4 alle 21:15 c’è un nuovo episodio della miniserie Radici che narra le vicende del giovane schiavo Kunta Kinte. Su Canale 5 alle 21:25 c’è una puntata speciale di Avanti un altro pure di sera, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Giovedi serà su Rai 1 si ricorda Pino Daniele

Su Rai 1 alle 20:30 molti grandi artisti della scena italiana ricordano il cantautore napoletano Pino Daniele con il concerto Pino è. Rai 2 propone il film The Lone Ranger con Johnny Deep mentre su Rai 3 alle 21:15 va in onda lo speciale Così in terra, un ritratto di Don Ciotti, il prete noto per le sue lotte contro la criminalità. Rai Movie presenta alle 21:10 il film Arsenio Lupin.

Su Canale 5 alle 21:25 c’è il game show condotto da Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti Vuoi scommettere?. Italia 1 alle 21:30 ci trasporta nel futuro con il secondo capitolo del film Divergent: gli umani vivono raggruppati in gruppi caratteriali e in quella dei divergenti c’è Tris che tenta di salvare quelli come lei. Su Rete 4 alle 21:15 va in onda un nuovo episodio della miniserie Radici mentre su Canale 20 alle 21:00 c’è il film Contraband. Su Paramount Channel alle 21:10 c’è la commedia In her shoes, con Cameron Diaz e Toni Collette. Su CineSony alle 21:00 c’è il film drammatico The international.

