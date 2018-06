Film e programmi weekend 8-9 giugno

Ecco i principali programmi e film tv in prima serata sul digitale terrestre per il weekend 8-9 giugno.

Il sabato sera targato Rai tra comicità, thriller e guerra

Su Rai 1 alle 21:20 ritorna Gigi Proietti con i suoi Cavalli di Battaglia. Con lui sul palco le figlie, alcuni attori del suo laboratorio teatrale e una grande orchestra. Rai 2 propone invece alle 21:07 il film thriller Chi ha rubato la mia vita: una scrittrice cerca di scoprire chi ha tentato di ucciderla e le ha rubato l’identità. Su Rai 3 alle 21:15 i telespettatori potranno fare un viaggio nel tempo per rivivere lo sbarco di Anzio con Alberto Angela. Rai 4 alle 21:15 propone il film d’azione Cani sciolti: due agenti sotto copertura devono infiltrarsi nel mondo della malavita ma non tutto va per il verso giusto.

Mediaset propone una serata ricca di film

La serata del palinsesto Mediaset inizia alle 21:00 con il film d’azione Mission Impossible III: Tom Cruise veste i panni dell’agente Ethan Hunt che ha deciso di dedicarsi alla famiglia e all’addestramento finché un trafficante d’armi non lo costringe a rimettersi in azione. Su Rete 4 va in onda alle 21:27 il film Salvate il soldato Ryan: un drappello di soldati riceve l’ordine di ritrovare il soldato Ryan, unico sopravvissuto di quattro fratelli. La commedia va in scena su Canale 5 alle 21:26 con il film Una moglie bellissima mentre per grandi e piccini su Italia 1 alle 21:20 rivive il mondo dei dinosauri con Jurassic World.

Altri film della serata: Delitto alla casa bianca alle 21:25 sul Nove, Il falò delle vanità su Paramount Channel alle 21:10 e, alla stessa ora, su Rai Movie, il film The tourist. Per gli appassionati di formula 1 c’è il Gran Premio di Canada alle 21:30 sul Canale 8.

Domenica sera tra telefim e commedia

Su Rai 1 alle 21:25 c’è la squadra di polizia de I bastardi Pizzofalcone, un team di agenti che opera nel napoletano. Su Rai 2 alle 21:05 c’è un nuovo episodio del telefilm N.C.I.S. A testa alta mentre su Rai 3 alle 20:30 prosegue il viaggio in giro per il mondo del Kilimangiaro. Su Rai 4 alle 21:15 c’è un altro telefilm, The Fall, giunto alla seconda stagione. Chi ha voglia di qualcosa di leggero può guardare su Rai Movie alle 21:10 il film Agente matrimoniale: un trentenne siciliano emigrato a Milano ritorna a casa e inizia a lavorare come agente matrimoniale con un ex compagno di studi non proprio onesto con i suoi clienti.

Una studentessa dalla mente sovrumana

In prima serata su Canale 5 c’è il film Dr. Knock, la storia di un ex truffatore diventato medico che si trasferisce in un villaggio delle Alpi francesi. Su Italia 1 alle 21:20 c’è il film Lucy: una studentessa vede crescere a dismisura le sue capacità intellettuali. Cosa farà con i poteri della sua mente sovrumana?

Al Bano racconta la storia della sua famiglia

Alle 21:00 sul Canale 20 c’è il telefilm The Sinner mentre su Rete 4 va in onda il docufiction Madre mia: Al Bano ci porta indietro nel tempo per conoscere le origini della sua storia e famiglia.

Su Cine Sony alle 21:00 c’è il film Closer mentre alle 21:00 su Iris il film comico L’allenatore nel pallone, con Lino Banfi nei panni dell’allenatore Oronzo Canà. Sul Nove c’è l’avvincente storia dello scudiero William che sogna di diventare cavaliere e conquistare una bella dama: ci riuscirà?

(Foto: Cinque cose belle)