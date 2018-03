Game of Thrones, ecco il nuovo promo-post della stagione finale

Un poster e niente di più per annunciare l’ultima stagione. La licensing Expo di Las Vegas, il principale evento del settore licensing a livello mondiale, prodotto da UBM America in collaborazione con LIMA, ha pubblicato il poster che annuncia l’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones. L’ultima stagione della serie fantasy tra le più seguite al mondo arriverà nei primi mesi del 2019.

Il poster riporta la scritta “The Final Season”, sotto alla quale ci sono i simboli delle tre principali casate in lotta: gli Stark, i Lannister e i Targaryen. Da qui al 2019 usciranno probabilmente altre novità sulla nuova ed ultima stagione. Le uniche notizie al momento disponibili riguardano il numero di episodi di cui sarà composta, in tutto sei, e la durata di ciascuno, che dovrebbe essere sugli ottanta minuti.

Il Trono di Spade è una serie televisiva statunitense di genere fantasy creata da David Benioff e D.B. Weiss. è arrivata in Tv 17 aprile 2011 sul canale via cavo HBO. La serie è un adattamento televisivo dei romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R. R. Martin e racconta le avventure di personaggi che abitano in un mondo immaginario costituito dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

(Foto: FantasyMagazine)