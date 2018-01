Gene Gnocchi e la battuta sul maiale della Meloni: ‘E’ femmina, si chiama Claretta Petacci’

Gene Gnocchi e la polemica sul nome del maiale fotografato dalla Meloni. Il comico Gene Gnocchi è al centro delle polemiche per la battuta sul maiale che rovista tra i rifiuti di Roma immortalato da Giorgia Meloni, leader del partito di destra Fratelli d’Italia:

“La Meloni – ha ironizzato il comico – continua a pubblicare foto e video di questo maiale in giro per Roma. Deve essere il suo maiale che le è scappato, diamole una mano a trovarlo. È un maiale femmina, si chiama Claretta Petacci”.

La Petacci paragonata ad un maiale: il web si scaglia contro Gnocchi. La battuta è stata pronunciata nel corso della consueta copertina del programma “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris, sulla rete La7. La Petacci, che scelse di rimanere accanto al dittatore anche nei momenti più bui della sua vita, venne giustiziata e appesa a testa in giù assieme a Mussolini a piazzale Loreto (Milano). Uno spettacolo poco edificante, quello di piazzale Loreto, per l’Italia che cambiava pagina e voleva ricostruirsi democratica. Per questo motivo la battuta che paragona la Petacci ad un maiale non è piaciuta e su Twitter in molti hanno chiesto alla rete di Urbano Cairo e alla trasmissione di chiudere ogni rapporto con il comico. Gene Gnocchi, al momento, non ha risposto a queste polemiche.

(Foto: Video – Huffington Post)