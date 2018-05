GF 2018: Baye squalificato, Patrizia esce al televoto e Aida in nomination con Luigi

Gli inquilini della casa del GF 2018 non dimenticheranno la puntata di ieri sera e la collera di Barbara D’Urso per i fatti di bullismo accaduti nella casa.

Barbara D’Urso furiosa: Baye Dame squalificato, Aida e Luigi in nomination

Ieri sera è andata in onda una puntata difficile, sia per gli inquilini della casa, sia per Barbara D’Urso. La conduttrice non ha potuto non iniziare la diretta affrontando il tema dell’aggressione verbale di Baye Dame ad Aida Nizar. Nei confronti del concorrente italo-senegalese il Grande Fratello ha emesso il verdetto estremo: la squalifica. Non esclusa da provvedimenti neanche Aida: la concorrente spagnola finisce in nomination forzata con Luigi Favoloso. Baye ha chiesto scusa ad Aida sebbene una volta arrivato in studio da Barbara D’Urso ha affermato che a provocarlo è stata per prima la concorrente spagnola dicendogli una cosa terribile: “Tu hai l’odio perché nessuno ti ama”.

Barbara D’Urso: “Ci siamo vergognati per quanto accaduto”

La timoniera del Grande Fratello è stata molto dura con i concorrenti: “Ci siamo vergognati di mandare in onda cose violente, cariche di odio” esordisce, riferendosi alla lite tra Baye e Aida. La cosa più disdicevole per la D’Urso è stata il formarsi di un gruppo contro la concorrente iberica: “Quel che ha fatto arrabbiare l’Italia è stato questo chiudersi in un branco, qualunque tipo di provocazione non giustifica il chiudersi in un branco”. E poi l’affondo contro il bullismo, “una cosa orrenda che va combattuta”. Carmelita ha poi intimato ai concorrenti che il clima di odio, d’ora in avanti, deve sparire.

Filippo e Lucia: finzione o realtà?

Nella puntata di ieri il gioco è andato avanti anche grazie ad altre storie, più da reality. Barbara D’Urso ha chiamato in confessionale Filippo e Lucia, entrambi in nomination, per chiedergli se sono realmente innamorati l’uno dell’altra. Sulla loro storia sono stati sollevati dei dubbi e Filippo, incalzato dalla D’Urso, risponde: “Se fermi i miei amici più stretti te lo diranno: lei ha tutto quel che a me piace in una donna. Quindi sì, da morire”, dice lui. Malgioglio, invece, non la pensa così e in studio commenta: “Per me non è una storia, questi ragazzi sanno che hanno le telecamere e vogliono farsi notare”.

Patrizia eliminata dal televoto e una buona notizia per Veronica



Barbara D’Urso, chiuso il televoto, ha chiesto ai quattro nominati di alzarsi: Filippo, Lucia, Alberto e Patrizia. Lucia si salva e Patrizia viene convocata nella Mistery Room, dove le viene mostrata la foto di lei da piccola con suo padre. La D’Urso rievoca il difficile rapporto tra padre e figlia, con Patrizia che scoppia in lacrime, e accoglie con gioia la lettera con cui il padre le ricorda di essere sempre al suo fianco e di volerle bene. Tocca poi a Luigi Favoloso che, convocato nel confessionale, viene informato del fatto che Nina Moric lo ha lasciato attraverso Instagram. Il motivo? La forte attrazione fisica che si è creata con Patrizia e che anche Barbara gli fa notare. Alla fine, ad uscire dalla casa tra i tre rimasti in attesa di conoscere la loro sorte, è proprio Patrizia. Una bella notizia riguarda Veronica: Barbara D’urso le comunica che Bobby Solo ha scritto un comunicato molto duro che, però, si chiude con l’auspicio dell’artista di riappacificarsi con la figlia in privato.

Le nuove nomination

Gli inquilini della casa decidono di mandare in nomination Simone e Alberto (assieme a Luigi e Aida, mandati in nomination forzata dal Grande Fratello). Dopo quattro ore si chiude una puntata del GF 2018 davvero impegnativa e che ha visto Baye squalificato, Patrizia uscita al televoto e Aida in nomination forzata con Luigi.

(Foto: BitchyF)