Giada e Francesco si lasciano? Le novità di Temptation Island

La coppia composta da Giada e Francesco è ai ferri corti: cosa è successo nella terza puntata di Temptation Island?

Giada e Francesco si lasciano?

Temptation Island è una trasmissione in cui tutto è messo in discussione. Basta vedere che cosa sta capitando a Giada e a Francesco. Tutto diverso rispetto a trasmissioni come Uomini e Donnedove il pubblico televisivo si appassiona alle storie di giovani coppie. E sono loro che tentano di costruire un rapporto e di vivere in serenità le loro storie d’amore. Ma

I due hanno deciso di comune accordo di partecipare a questa quinta edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. E se l’hanno fatto è stato per mettersi in gioco. Un gioco che, pare, è giunto ormai alla fine, almeno stando a quello che è successo nella terza puntata di Temptation Island mandata in onda lunedì 23 luglio.

Maggiori dubbi

I dubbi partono proprio da Francesco. Il ragazzo più volte si è lamentato della sua fidanzata e del fatto che con lei non si sente libero di essere se stesso. Un disagio che metterebbe in discussione una storia che va avanti da nove lunghi anni. Una crisi di coppia dunque? Sembrerebbe proprio di sì perché, anche per Giada, la situazione sembra essere divenuta insostenibile. La ragazza, infatti, ha ammesso che il suo fidanzato è un immaturo che non sa cosa vuole dalla vita.

Accuse reciproche, malumori, antipatie: è tutto quello che emerge dalle dichiarazioni della coppia. Ma è Francesco a rincarare la dose, in un video in cui parla di nove anni che sono stati brutti per se stesso. Un filmato che la stessa Giada ha visto e che l’ha indotta a chiedere un confronto con lui. Solo così i due potranno chiarirsi, oppure dare un taglio netto alla loro relazione.

Ma la puntata di Temptation Island si è interrotta proprio sul più bello. Infatti tutto si è chiuso prima della decisione di Francesco se accettare o meno un incontro davanti al falò. Per saperlo bisognerà aspettare lunedì 30 luglio, quando andrà in onda un nuovo appuntamento con il reality delle tentazioni.

Le altre coppie?

Intanto, Ida e Riccardo sono riusciti a trovare un punto d’incontro. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, sembrava ormai giunta al capolinea. E’ stato Riccardo a chiedere di incontrarla davanti al falò. Lo ha fatto dopo aver visto e ascoltato un filmato in cui la sua compagna era in sintonia con il single Davide. Ed è stato lì che i due hanno deciso di lasciare il programma e dare una chance alla loro storia.

Le cose non vanno bene per Lara e Michael. In un video che Bisciglia ha mostrato alla ragazza, lei ha potuto vedere il suo fidanzato divertirsi con la single Rita e farle inequivocabili doppi sensi. Insomma, a Temptation Island le sorprese non finiscono mai. E se, tra Giada e Francesco tutto è rimandato alla prossima puntata, per alcune coppie in gioco sembra che sia calato il sipario.

[Foto: velvetgossip.it]