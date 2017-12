Giulia De Lellis GF Vip: ‘Sono un po’ ignorante ma non stupida’

Ignorante ma non stupida. Giulia De Lellis, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, intervistata dal quotidiano Il Giornale parla di sé e afferma: “Lo ammetto, sulla mia cultura c’è parecchio da lavorare, ho preso altre strade, ma non me ne pento. A 21 anni si fa sempre in tempo a rimediare. Sono diplomata all’istituto d’arte. Sarò un po’ ignorante, ma di certo non sono una stupida”.

Alessia Marcuzzi come ideale di riferimento. Nell’intervista Giulia De Lellis parla anche del suo futuro: “Spero che ora mi arrivi qualche opportunità, per fare un percorso e maturare. Mi piacerebbe fare la conduttrice, un passo per volta. Ideale di riferimento? Alessia Marcuzzi ha un bel modo di fare, naturale. E mi piace come gestisce i social”.

La notorietà dopo Uomini e Donne. Giulia De Lellis è stata tra i protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Di professione “esperta di tendenze”, è divenuta nota al pubblico televisivo grazie al programma Uomini e Donne in onda su Canale 5. Al dating show di Maria De Filippi ha partecipato in qualità di corteggiatrice di Andrea Damante che l’ha poi scelta come fidanzata a fine percorso televisivo. I due sono fidanzati da circa due anni.

(Foto: Leggo)