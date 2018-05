Grande Fratello 15: ecco cosa ha detto Rodrigo Alves, il ‘Ken umano’

Nella casa del Grande Fratello 15 è entrato Rodrigo Alves, ‘il Ken umano’. L’Anglo-brasiliano ha subìto nel corso degli anni 58 interventi al fine di somigliare il più possibile a una bambola.

Rodrigo Alves, i suoi interventi: “Tutti devono sapere che è pericoloso”

Rodrigo Alves è entrato lunedì sera nella casa del Grande Fratello, appena in tempo per salutare la spagnola Aida Nizar, battuta al televoto da Luigi Favoloso. Gli inquilini della casa credono che abbia preso il posto di Baye Dame, squalificato la scorsa settimana, e non sanno che rimarrà soltanto per pochi giorni.

Il 34enne anglo-brasiliano ha raccontato a Luigi, Alessia e Matteo i dettagli degli interventi effettuati negli anni: “ho una responsabilità verso gli altri e tutti devono sapere che è pericoloso”, ha detto loro. Alessia, incuriosita, gli ha chiesto se gli mancassero quattro costole e Alves ha risposto: “Sì ma è un’operazione che non rifarei, ho delle cicatrici molto grosse. E le ho tutte conservate nella mia casa di Londra!”, riferendosi alle costole tolte.

Interventi su tutto il corpo: dalla testa ai bicipiti

Alves ha continuato a raccontare ai concorrenti altri dettagli delle varie operazioni chirurgiche alle quali si è sottoposto: vicino agli occhi gli è stata iniettata della placenta per fare un intervento ed ha fatto diverse volte il Prp nella testa, sul viso e sul collo (Prp sta per Platelet-rich plasma, plasma ricco di piastrine che serve per stimolare la riparazione dei tessuti, ndr).

Alessia gli ha chiesto a cosa sia dovuta la cicatrice sulla testa e Alves le ha spiegato che è dovuta al trapianto di capelli al quale si è sottoposto per tre volte. Si arriva poi alle orecchie, che il ‘Ken umano’ vedeva troppo grandi, ed ha quindi chiesto alla chirurgia di renderle più piccole.

Alves: “per fare questi interventi bisogna essere forti”

Alves ha detto ai ragazzi che per sottoporsi a questi interventi “bisogna essere davvero forti”. Dopo avergli toccato i pettorali, Alessia gli ha chiesto se le cicatrici gli fanno male: “Assolutamente no, tocca pure”, dice Alves. La lista degli interventi è proseguita con i bicipiti, dove ha provato molto dolore per l’inserimento del silicone, circa sette anni fa.

Un corpo del genere richiede tanta manutenzione e per l’anglo-brasiliano ‘questo è molto stancante’. Per Rodrigo Alves, il ‘Ken umano’, è ‘una bella sensazione essere una persona unica al mondo’. Chissà cos’altro racconterà nei prossimi giorni nella casa del Grande Fratello 15.

(Foto: BitchyF)