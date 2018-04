Grande Fratello 15: primo eliminato Simone

È iniziata la 15esima edizione del Grande Fratello sotto la guida della regina Mediaset Barbara D’Urso. Il primo eliminato è Simone, al televoto vanno Filippo e Valerio.

Ieri sera, in prima serata su Canale 5, è tornato il Grande Fratello in salsa popolare. Alla conduzione della casa più spiata d’Italia c’è la regina incontrastata di Mediaset, Barbara D’Urso. La conduttrice è tornata al timone del reality dopo ben 14 anni di lontananza.

Il primo eliminato: Simone Poccia

La prima eliminazione è stata quella di Simone Poccia. Il ragazzo ha dovuto abbandonare la casa dopo esserci stato soltanto per qualche ora. Al televoto sono andati Filippo Contri e Valerio Logrieco e sarà il pubblico da casa a decidere chi dei due dovrà lasciare il Grande Fratello.

In nomination gli unici tre uomini nominabili

Le nomination della prima serata hanno visto come protagonisti tre uomini, già protagonisti dell’esperienza ne “Il Grande Casale” e, per tale motivo, gli unici ad essere nominabili per aver goduto di maggiore visibilità.

In palio un montepremi da 100.000 euro

Sono rimasti in gara ben sedici concorrenti che rimarranno rinchiusi nella casa del Grande Fratello per sette settimane. L’obiettivo è arrivare al primo posto del podio per vincere il montepremi finale di 100.000 euro. Per conoscere i nomi dei concorrenti e partecipare al televoto: www.grandefratello.mediaset.it

