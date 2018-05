Grande Fratello 15: Simone primo finalista, ecco cosa è successo

Una lunga diretta con assenza di trash e tanta normalità. Ecco cosa è successo ieri sera nella casa del Grande Fratello 15.

Simone Coccia è il primo finalista dell’edizione 15



La sesta puntata del Grande Fratello 15 non ha riservato grandi sorprese e per diversi commentatori è risultata fin troppo sobria e senza quel tipico pizzico di trash che ha caratterizzato sinora il reality. La notizia più importante riguarda Simone Coccia, finito al televoto con Lucia Bramieri e Angelo: è lui il primo finalista del Grande Fratello mentre il pubblico ha deciso di eliminare gli altri due, prima la Bramieri e poi Angelo. In nomination sono andati Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica.

Nina Moric torna in versione chic e Favoloso tenta di riconquistarla

La puntata si è aperta con il ritorno al Grande Fratello di Nina Moric. Dopo il suo ingresso Barbara D’Urso le mostra un video che sintetizza quanto accaduto la scorsa settimana tra lei e Luigi Favoloso. La modella ha voluto subito affrontare quanto accaduto sui social e difendersi dagli attacchi ricevuti in merito al suo aspetto fisico. La Moric si è domandata come mai in televisione vengano condannati gli atti di bullismo mentre sui social questo non avvenga. Ha chiesto a quanti “vomitano” odio sul web di farsi un esame di coscienza: “Un giorno i vostri figli potrebbero subire le stesse cose”, ha affermato la Moric rivolgendosi ai cosiddetti odiatori del web”.

La D’Urso ha fatto confrontare la Moric e Favoloso ma niente di nuovo: i due si sono rivisti e l’ex gieffino sta tentando di riconquistarla. Quando Malgioglio ha chiesto alla Moric se il loro sia un amore consumato, la modella ha risposto: “Dopo quattro anni di amore non lo si può definire così. Poi ci sono periodi di incomprensione”. Nina non si è scomposta più di tanto davanti al video del presunto bacio tra Luigi e Mariana. Un bacio che sia Luigi, sia Mariana negano ci sia stato.

Dal Telegatto all’eliminazione di Lucia Bramieri

Nel corso del reality è stata mostrata una clip in cui Lucia racconta la vicenda del Telegatto appartenuto a Gino Bramieri e poi giunto tra le sue mani tramite il marito Cesare, il figlio di Gino. A Lucia viene chiesto di entrare nella stanza delle scelte dove al centro c’è il noto Telegatto. Neanche il tempo di entrare che è scattato il freeze e ha fatto la sua comparsa Alfredo, un amico di Angela Baldassini, compagna di Gino Bramieri, con cui Lucia ha un contenzioso da molti anni su chi delle due debba tenere il premio. L’uomo ha accusato la nuora di Bramieri di essersi appropriata del Telegatto senza averne diritto e tra i due la discussione è stata a tratti molto forte.

Dal Telegatto al primo verdetto: il primo a salvarsi e Simone Coccia. È andata poi in scena la ramanzina di Barbara D’Urso contro alcune frasi dette da Filippo sul modo di educare il suo cane. Frasi che hanno fatto arrabbiare la conduttrice che ha ricordato all’inquilino della casa quanto sia deplorevole, oltre che un reato, maltrattare gli animali. Filippo si è difeso affermando che “era solo una frase simbolica”. Avrà capito la lezione? La D’Urso ha poi comunicato il nome del concorrente che doveva lasciare la casa: tra Danilo e Lucia ad uscire è quest’ultima. I concorrenti hanno salutato la Bramieri con il coro “una di noi, Lucia una di noi”.

La crisi tra Filippo e Lucia, le accuse a Matteo e Alessia e le nuove nomination

A quanto pare tra Filippo e Lucia, coppia nata all’interno della casa, non va tutto a gonfie vele. Tra i due c’è aria di crisi. Come andrà a finire lo sapremo solo nei prossimi giorni. Un’altra coppia, che procede però a gonfie vele, è quella formata da Matteo e Alessia che sono stati invitati dalla d’Urso a raggiungere la mistery room. Qui ai due inquilini sono state mostrate alcune pagine di giornali in cui Paola Di Benedetto e Francesco Monte hanno parlato di loro. Barbara D’Urso ha chiesto ai due se volessero aprire o strappare la busta rossa contenente quanto affermato dall’ex di Matteo e lui ha deciso di strapparla.

Nella casa è arrivato lo sconcerto quando la conduttrice ha annunciato ai ragazzi una seconda eliminazione sul versante maschile (nella casa i maschi sono il doppio delle donne). Alle ragazze viene chiesto di lasciare il salotto e a Simone e Danilo è stato dato il compito di salvare i loro compagni fino a che non ne fossero rimasti due da mandare al televoto. Danilo ha salvato Matteo mentre Simone Alberto. Al televoto finiscono quindi Filippo e Angelo ma, le sorprese non sono finite: non saranno solo loro due al televoto perché i quattro concorrenti non in nomination hanno dovuto raggiungere la stanza delle scelte e qui, uno di loro, è stato mandato al televoto dalle donne. Alessia ha salvato Matteo, Lucia Danilo e Veronica, l’ultima, ha dovuto indicare chi mandare al televoto ed ha scelto Simone che è tornato così a dover combattere per restare nella casa.

Il pubblico è stato invitato a votare la persona da mandare in finale: questa volta il più votato tra Simone, Angelo e Filippo, sarà il primo finalista di questa edizione mentre il meno votato sarà il secondo eliminato della serata. Simone, il più votato, non sapendo questa novità, ha pensato di dover lasciare la casa ma in studio gli è stata poi rivelata la verità: lui è il primo finalista della sesta edizione. Il vero eliminato è stato purtroppo il Ken italiano, Angelo. All’una passata Barbara D’urso ha smontato anche il problema relativo al presunto ingresso nella casa della droga. In un video mandato in onda da Striscia la notizia sembra che Patrizia, riferendosi ad Aida, abbia detto “mentre pippava”. La stessa Patrizia ha poi spiegato alla D’Urso di aver detto “sembrava pippata”, riferito allo stato di agitazione della spagnola.

Le nomination

E anche questa puntata è arrivata a conclusione, dopo una lunga diretta. Le nomination sono state le seguenti: Simone ha nominato Lucia mentre Veronica e Alessia hanno nominato Danilo. Filippo ha deciso di nominare Alberto, che a sua volta lo ha nominato. Lucia ha scelto Alberto mentre Danilo ha fatto il nome di Veronica. A Matteo l’ultima parola: scegliendo Alberto, lo spedisce in nomination con Danilo, Filippo, Lucia e Veronica.

