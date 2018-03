Grande Fratello 2018: Barbara D’Urso confermata alla conduzione

Grande Fratello NIP: conduce Barbara D’Urso. È arrivata la conferma che ormai tutti attendevano, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Barbara D’Urso condurrà la quindicesima edizione del Grande Fratello NIP (acronimo inglese che sta per not important person ovvero “persone comuni”). Il reality, che manca da Canale 5 da tre anni, andrà in onda ad aprile e sarà nuovamente nelle mani della conduttrice dei pomeriggi Mediaset dopo ben 13 anni.

Il comunicato Mediaset. La nuova edizione partirà lunedì 23 aprile ed i concorrenti, scelti tra le persone comuni, dovranno rimanere chiusi nella casa più spiata d’Italia per un mese. La direzione di Canale 5 esprime la sua soddisfazione per aver ottenuto un doppio risultato: “il sì di Barbara d’Urso e contemporaneamente essere riuscita a confermare gli altri impegni della conduttrice. Per tutta la durata del reality, Barbara manterrà infatti il timone dei suoi programmi: ‘Pomeriggio 5’ e ‘Domenica Live’”.

Il primo commento di Barbara D’Urso. La conduttrice ha pubblicato un video su Instagram in cui da anche lei la notizia del suo ritorno al Grande Fratello dopo 14 anni di lontananza: “Ragazziiiii li riconosce questi? Sono gli abiti che ho indossato anni fa al ‘Grande Fratello’ e che sto indossando da settembre a ‘Domenica Live’. E secondo voi, perché li sto indossando? Beh, perché Mediaset mi sta corteggiando da settembre per avermi come conduttrice. Io ho sempre detto no, ma ora mi hanno convinta. Siete pronti per sentire di nuovo ‘ragazziiiii?’”.

Il video: www.youtube.com

(Foto: Gossip | PourFemme)