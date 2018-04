Grande Fratello 2018: Baye Dame verrà squalificato?

Barbara D’Urso annuncia seri provvedimenti per quanto accaduto nella casa del Grande Fratello tra Baye Dame e Aida Nizar.

Barbara D’Urso condanna il comportamento di Baye Dame



Barbara D’Urso non ci sta e nel corso di Pomeriggio 5 annuncia seri provvedimenti contro il comportamento di Baye Dame. L’inquilino italo-senegalese ha avuto una dura lite con la spagnola Aida Nizar e la D’Urso ne ha mandato in onda uno spezzone: “Ovviamente per quanto mi riguarda la violenza verbale quasi fisica di Baye Dame per me è assolutamente inaccettabile, quindi, ieri ho immediatamente chiesto al Gf, che ovviamente è d’accordo con me, di prendere provvedimenti”, ha detto Barbara D’Urso.

Baye Dame a rischio eliminazione?

Il Grande Fratello ha fatto recapitare nella casa un comunicato ufficiale con il quale invita tutti gli inquilini ad osservare le più elementari regole del rispetto reciproco e della libertà. Per la produzione “nessuna provocazione, neanche la più estrema, può giustificare violente aggressioni fisiche o verbali”. È probabile, come annunciato anche da Barbara D’Urso, che nelle prossime ore arrivino provvedimenti disciplinari per quanto accaduto tra Baye Dame e Aida Nizar. La domanda fuori è dentro il web è una sola: Baye Dame verrà squalificato dalla casa del Grande Fratello 2018?

(Foto: www.ilsussidiario.net)