Grande Fratello 2018: fuori Danilo e Filippo, ecco i finalisti e la sorpresa per Veronica

La semifinale ha decretato i nomi degli altri finalisti. Danilo e Filippo hanno dovuto lasciare la casa del Grande Fratello 15 mentre Veronica e Alberto se la vedranno al televoto. Bobby Solo ha scritto un messaggio per sua figlia.

Ecco i finalisti del Grande Fratello Nip 15

La semifinale del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso si è chiusa con l’eliminazione di Danilo Aquino e Filippo Contri. Sono andati in finale Matteo Gentili, la fidanzata Alessia Prete, Lucia Orlando e Simone Coccia (già promosso finalista la scorsa settimana). A giocarsi l’ultimo posto disponibile per la finale della prossima settimana sono Veronica Satti e Alberto Mezzetti. Il pubblico, attraverso il voto da casa, deciderà chi dei due potrà rimanere nella casa.

Bobby Solo vuole riconcialiarsi con sua figlia

La sorpresa per Veronica è arrivata nella prima mezzora della diretta del Grande Fratello. Barbara D’Urso ha chiesto alla concorrente di raggiungere la Mistery Room. Qui la conduttrice le ha annunciato di aver ricevuto un messaggio sul suo cellulare da parte di Bobby Solo, il papà di Veronica.

Il cantante ha espresso il desiderio di riabbracciare sua figlia: “Ribadisco ancora una volta che da parte mia c’è tutta la volontà di abbracciare mia figlia – si legge nel messaggio di Bobby Solo -, per poi lasciarci finalmente alle spalle i problemi che abbiamo avuto negli ultimi anni. Tuttavia, non voglio che questo diventi un caso mediatico. Non avverrà davanti alle telecamere. Aspetto che esca vincitrice dal GF”.

Una canzone per Veronica

Veronica non riesce a contenere le lacrime di gioia per il messaggio di suo padre, arrivato proprio quando il reality sta per terminare. La D’Urso le ha poi comunicato che c’era un’altra sorpresa: la possibilità di ascoltare una canzone scritta da Bobby Solo quando lei aveva appena 3 anni. Il brano, dedicato a Veronica, è stato scritto dall’artista ed è poi finito in un cassetto quando la relazione con Mimma Foti è terminata.

Barbara D’Urso ha spiegato a Veronica che suo padre, dopo averla vista al Grande Fratello, ha ripreso il singolo ed ora vuole cantarlo per lei: “Veronica non lo sa che l’ho scritta per lei”, ha affermato Bobby Solo alla conduttrice. “La canterò solo per lei. Si intitola ‘Torno da te’”. La concorrente, tra le lacrime, ha detto di voler cantare insieme a suo padre questa canzone anche se non è molto intonata.

Il Grande Fratello 2018 riserva anche belle sorprese. Chissà che la prossima settimana non arrivi un’altra sorpresa per Veronica.

(Foto: BitchyF)