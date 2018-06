Grande Fratello 2018, Gina Lollobrigida dà una lezione ai ragazzi

Grande Fratello 2018, l’arrivo di Gina Lollobrigida. Nella puntata finale del Grande Fratello non sono mancate le emozioni. Tanti gli ospiti in studio che hanno commentato la vittoria di Alberto Mezzetti. Tra questi gli ormai collaudati Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Ma la vera sorpresa è stata un’altra: l’arrivo della mitica Gina Lollobrigida.

Grande Fratello 2018, tante emozioni

Senza dubbio alcuno, infatti, l’attrice novantenne è stato il vero colpo di teatro nell’ultima puntata del Grande Fratello 2018. Il suo ingresso all’interno della Casa più spiata dagli italiani ha sortito l’effetto sorpresa che la produzione sperava, tenendo incollati al teleschermo milioni di telespettatori. E la Lollobrigida, reduce da un ricovero in ospedale per problemi di salute, è apparsa ancora lucida e in grado di fare la differenza.

Pochi mesi fa le è stata dedicata una delle famose mattonelle sulla Walk Of Fame di Los Angeles, ma Gina ha voluto rimarcare ai concorrenti del Grande Fratello la sua profonda umiltà, che le ha permesso di avere una carriera unica al mondo.

I consigli di Gina

Mantenere i piedi per terra non è stato l’unico consiglio che la Lollobrigida ha dato agli inquilini della Casa. In particolare con Simone Coccia, che non ha mai nascosto il sogno di diventare un attore, la star si è intrattenuta in un lungo dialogo ricco di consigli preziosi.

Insieme, quasi per gioco e spinti dalla D’Urso, hanno iniziato una sorta di provino. Gina si è rivolta a Simone parlando in inglese e il ragazzo si è rivelato subito pronto nel risponderle. L’attrice gli ha fatto capire che per diventare un attore internazionale bisogna studiare e dedicare tutta la vita all’arte.

Per Coccia si è trattato di un momento che resterà indelebile nella sua vita perché, diciamocelo, a quanti aspiranti attori può capitare di sottoporsi a un provino con Gina Lollobrigida? La musa di tanti registi italiani si è rivelata anche una donna pratica, che non ha nascosto qualche pensiero filosofico. “La carriera nel cinema può andare bene ma può andare anche male”, ha spiegato, dimostrando a tutti che, spesso, nella vita conta anche la fortuna.

Una carriera da incorniciare

Di certo, oltre alla fortuna, la bella Gina è stata anche una donna ricca di talento. Basta controllare la sua cinematografia e vedere tutti i film che ha realizzato in tanti anni di onorata carriera. Simone, poi, non è riuscito a trattenersi e si è inginocchiato davanti a lei dicendole che è la donna più bella del mondo.

L’arrivo della Lollobrigida durante il Grande Fratello è stato un momento di grande televisione. Un tributo forse troppo celebrativo ma che, curiosamente, coincide con quanto avvenuto settimana scorsa ad Amici, quando Sophia Loren è stata ospite della De Filippi. Insomma, le due eterne rivali si sono contese uno spazio importante nei programmi più seguiti della televisione italiana!

