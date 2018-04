Grande Fratello 2018: la verità di Aida sul ‘vomito gate’

La spagnola Aida Nizar ha rivelato di essere stata lei a sporcare il bagno della casa con il vomito. Una verità che per gli inquilini sembra sia arrivata troppo tardi e che potrebbe costarle caro.

Aida confessa: ‘il vomito è mio’

Finalmente i telespettatori possono dormire sonni tranquilli perché il colpevole di aver sporcato i bagni della casa del Grande Fratello è uscito allo scoperto. Aida Nizar ha confessato: il vomito era suo. L’ammissione di colpevolezza non è bastata a placare gli animi e nella casa si è scatenato il processo contro la spagnola.

Il processo contro Aida

Aida, prima di cena, ha chiamato tutti gli inquilini della casa e ha rivelato di essere stata male per tre volte e di essersi dimenticata di pulire l’ultima volta. La spagnola ha precisato di non sentirsi in colpa perché non ha commesso nulla di sbagliato. Inoltre, a suo dire, nessuno l’ha aiutata, sebbene due persone l’avrebbero sentita stare male e andare in bagno. Matteo, occupatosi insieme ad Angelo di sturare il lavabo intasato dal vomito, è tra i più arrabbiati per il fatto che Aida non ha detto subito la verità. Questa cosa potrebbe costare cara ad Aida. Finirà in nomination lunedì prossimo?

Patrizia Bonetti preoccupata per la nomination

Intanto, Patrizia Bonetti, è messa duramente alla prova dalla possibilità di poter abbandonare la casa lunedì prossimo. Non resta che attendere eventuali risvolti per sapere se la verità di Aida sul ‘vomito gate’ costerà la nomination alla spagnola e la possibilità di dover lasciare la casa del Grande Fratello 2018.

(Foto: Lecturas)