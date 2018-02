Grande Fratello: torna su Canale 5 la versione in salsa pop

Torna in televisione Il Grande Fratello nella versione non Vip. Ad aprile tornerà sul piccolo schermo il reality che si svolge nella casa più spiata d’Italia. Il cast sarà formato da persone comuni scelte attraverso i casting itineranti, realizzati in lungo e largo per l’Italia. La data di inizio del reality dovrebbe essere lunedì 16 aprile ma ancora non c’è alcuna comunicazione ufficiale al riguardo. Non si sa ancora chi condurrà questa nuova edizione, secondo i rumors potrebbero essere Barbara Palombelli o Nadia Toffa, da poco rientrata a Le Iene.

Le date dei casting di febbraio – marzo. Gli aspiranti concorrenti devono inviare un proprio video di presentazione e iscriversi ai casting che si svolgeranno entro marzo in giro per l’Italia:

22 febbraio presso “Polaris Indian Cafè” – a partire dalle ore 21:00 – sito a Carate Brianza (MB);

25 febbraio presso il “Centro commerciale 8 gallery” – dalle ore 15:00 – Torino;

1 marzo presso “Klab Disco” – dalle ore 21:00 – Aversa;

3 marzo presso il “Centro commerciale fonti del corallo” – dalle ore 15:00 – Livorno;

9 marzo presso “Atena Caffè” – dalle ore 17:00 – Lizzanello;

10 marzo presso “Centro commerciale Katané” – dalle ore 15:00 – Catania;

11 marzo presso “Centro commerciale La Torre” – dalle ore 15:00 – Palermo;

18 marzo presso “B Motor Show” – dalle ore 14:00 – Erba (CO);

24 marzo presso “Centro commerciale Tiburtino” – dalle ore 15:00 – Montecelio (RM);

25 marzo presso “Centro commerciale Le porte di Napoli” – dalle ore 15:00 – Afragola;

31 marzo presso “Giano” – dalle ore 15:00 – Roma.

(Foto: it.wikipedia.org)