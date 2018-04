Grande Fratello, Barbara D’urso sui ladri nella casa: è una bufala

I ladri sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip: è una bufala. In questi ultimi giorni è circolata su diversi siti web e giornali la notizia che i ladri sarebbero entrati nella casa più spiata d’Italia per rubare parte dell’arredo e degli elettromestici. Barbara D’Urso, che si avvia a condurre la nuova edizione del reality, ha smentito tutto nel corso della sua trasmissione Pomeriggio Cinque.

Barbara D’Urso: nella casa è tutto a posto. La conduttrice, oltre a smentire la notizia, ha confermato la data di inizio del reality: “È una bufala, la casa è intonsa cominceremo la trasmissione puntualissima il 17 aprile. Si tratta di una fake news, non capiamo da dove sia uscita fuori, ma ve lo assicuro è tutto a posto“.

Secondo la notizia che girava in questi giorni, il o i ladri, si sarebbero introdotti nella casa e avrebbero rubato frigoriferi, piani cottura, puff, sdraio, una specchiera e un paio di divanetti. Ad accorgersi del furto sarebbero stati i tecnici che avrebbero dovuto svuotare la location, arredata per l’ultima edizione del GF Vip, e allestirla di nuovo. Tutto falso e strada in discesa verso l’inizio della nuova edizione con Barbara D’Urso al timone del Grande Fratello in salsa popolare.

(Foto: Mobili Rivelli)