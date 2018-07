Hulk torna in tv

Domani, sul Canale 20 Mediaset alle ore 21:00, torna in televisione l’incredibile Hulk. Il film, del 2003, porta la firma del regista Ang Lee e nel cast ci sono gli attori Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliot, Josh Lucas.

Hulk: la storia

Sono decenni che la storia dell’incredibile Hulk non smette di affascinare il pubblico di grandi e piccini. Il film di Ang Lee, come riporta il sito mymovies.it, ha incassato al Box Office Usa 132 milioni di dollari.

Lo scienziato David Banner usa il suo corpo per compiere dei pazzeschi esperimenti, iniettandosi un siero che lo modifica geneticamente e i cui effetti si trasferiscono anche nel corredo genetico di suo figlio Bruce. Quest’ultimo, divenuto anche lui uno scienziato, in seguito ad una sovraesposizione ai raggi gamma inizia a mostrare strani effetti collaterali. L’uomo si trasforma in una creatura verde dotata di una straordinaria forza che cresce esponenzialmente col crescere della sua rabbia. La dolcezza è l’unica arma per calmare l’incredibile Hulk.

Lo sdoppiamento della persona



Hulk racchiude in sé forza bruta e vulnerabilità. Il gigante verde è una creatura che sceglie di dare libero sfogo alla sua rabbia e alla sua immensa aggressività attraverso il corpo di un uomo brillante che, da parte sua, trova sempre più difficile sopprimere il suo alter ego.

Hulk è una creatura che nessuno di noi vorrebbe incontrare nei suoi peggiori momenti di ira. Il film di Ang Lee riparte dal telefilm andato in onda negli anni settanta che fece tanto successo anche in Italia.

Non perdete l’incredibile Hulk che martedì 24 luglio torna in tv sul Canale 20 alle ore 21:00.

(Foto: Indie Revolver)