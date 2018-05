Grande successo per Il Capitano Maria, riassunto ultima puntata. Termina con una media di 7 milioni di spettatori la serie su Rai 1 con Vanessa Incontrada protagonista nei panni di un capitano dei carabinieri.

Il Capitano Maria, riassunto ultima puntata

C’era grande attesa per l’ultima puntata della serie Il Capitano Maria. Di seguito un riassunto dettagliato, Riccardo e Yuri stanno meglio, ma il medico che li visita conferma a Maria che hanno la miosite. Si tratta di una malattia che paralizza i muscoli e che si prende entrando a contatto con agenti chimici. La donna, quindi, riesce a scoprire che i due avevano frequentato il porto, sede degli affari dei Patriarca.

Viene effettuata una perquisizione. Tuttavia, Maria non trova nulla di riconducibile alla malattia dei bambini. Scopre però che tramite il porte viene immessa in Europa della merce contraffatta. Ma le ditte coinvolte, tramite i loro avvocati, negano che ci sia stata contraffazione e, di fatto, lasciano Maria da sola contro la Nordic Handling. Si tratta di un giro contorto e ben orchestrato tenuto nascosto fino ad allora. In sostanza, le ditte pagano loro stesse i falsari, per realizzare i loro prodotti a costi bassissimi, sfruttando i bambini.

Nel frattempo

Annagreca è decisa a sposare Tancredi. Labriola (Andrea Bosca), però, dice che il suo obiettivo è ucciderlo per vendicare i suoi genitori. Il giorno di matrimonio all’interno della chiesa blindatissima, si presenta anche lo Svedese che viene identificato con il nome di Gunnar Hanstrom. In realtà quella non è la vera identità dell’uomo, il quale ha rubato quella di un altro uomo: l’indagine rimane ferma.

Si celebrano le nozze tra Annagreca e Tancredi. La ragazza seduce Niko e lo convince ad uccidere il fratello. Ma Tancredi è più veloce di lui e lo fa uccidere. L’uomo, quindi, lega Annagreca. La ragazza, però, riesce a farlo parlare, intuendo che suo padre gli abbia fatto qualcosa quando era piccolo. Tancredi non lo ammette, ma scoppia a piangere. Ne segue il suo suicidio, dopo aver liberato Annagreca. La giovane può quindi scappare. Labriola, che poco prima era stato ferito proprio da Tancredi, le chiede di aspettarlo. Lei però non lo ascolta e scappa.

La sera prima, però, Annagreca ha scritto a Maria, dicendole di andare al porto, dove i Patriarca avevano un carico speciale. La donna segue il suo consiglio. In questo modo riesce a liberare 65 bambini chiusi in un container. Mentre il telegiornale parla della sua operazione, Maria è già a casa, a preoccuparsi che Luce stia bene. Lei stessa le ha confessato di voler andare a vivere con Filippo.

Il Capitano Maria 2?

Visto il successo di questa serie, che si è svolta in quattro puntate, non è escluso che ci sia una seconda serie. Bisogna capire cosa la Rai deciderà di fare in merito a Il Capitano Maria. Potrebbe continuare sempre con un formato di quattro episodi, o averne al massimo sei, e mantenere il suo status di serie evento, senza allungarne troppo la trama.

Una decisione, comunque, non è ancora stata presa. Tuttavia sarebbe davvero strano se la Rai non considerasse la possibilità di riportare in onda questa seria con una seconda stagione.

Staremo a vedere