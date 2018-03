Il dramma di Eleonora Cecere, ex volto di Non è la Rai: ‘Ho rischiato di morire’

Il dramma di Eleonora Cecere, ex volto di Non è la Rai. È stata una delle protagoniste dello storico programma ideato e condotto negli anni novanta da Gianni Boncompagni. Eleonora Cecere, oggi attrice teatrale, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha parlato del grave problema di salute vissuto soltanto pochi mesi fa: “A ottobre è cominciato il calvario: avevo continue emorragie e dolori lancinanti. Dopo una lunga indagine e un intervento in laparoscopia, scopro di avere oltre all’endometriosi anche un fibroma”.

L’intervento e il rischio di morire. Tutto sembrava andare per il verso giusto finché non è arrivata una complicazione, dopo l’intervento di isterectomia, con il quale ad Eleonora Cecere hanno tolto l’utero e le tube: “il percorso è stato complicato da una forte infezione. Ho rischiato la setticemia, ma per fortuna i ginecologi dell’ospedale Sant’Andrea di Roma sono riusciti a scongiurare il pericolo”. L’intervento di isterectomia non è stato facile da accettare: “Psicologicamente è stato terribile – ha detto l’attrice -, non hai più una parte dei te, ma è il prezzo che ho accettato di pagare per stare bene”. Una storia a lieto fine grazie anche alla fede di Eleonora Cecere in Padre Pio, alla vicinanza del suo compagno e delle sue due figlie.

