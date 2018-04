Isola dei Famosi, la proposta di matrimonio

Isola dei Famosi 2018: il matrimonio di Rosa Perrotta. L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi si è appena conclusa e il reality di Alessia Marcuzzi lascerà spazio sul palinsesto all’imminente Grande Fratello di Barbara D’Urso. Uno dei momenti più teneri di tutto il format è stata la proposta di matrimonio che l’ex naufraga Rosa Perrotta ha ricevuto da Pietro Tartaglione direttamente negli studi televisivi del programma.

Isola dei Famosi: colpo di scena

Un momento di televisione quello vissuto durante la finale dell’Isola dei Famosi 2018 che ha suscitato davvero non poche emozioni. Soprattutto ai due protagonisti. Lei, Rosa, ex Tronista di Uomini e Donne, proprio nel talk sentimentale di Maria De Filippi aveva trovato l’amore di Pietro. Un amore tra i due che è cresciuto nel tempo, nonostante la permanenza di lei in Honduras.

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi a un certo punto Alessia Marcuzzi ha introdotto un trono, evidente richiamo a Uomini e Donne. Una Rosa molto emozionata, ma anche incuriosita, si è seduta aspettando di ricevere la sua bella sorpresa. E quando Pietro le ha fatto la sua bella dichiarazione d’amore, gli applausi da parte del pubblico sono arrivati sinceri.

“L’emozione non ha voce” cantava Adriano Celentano, e anche Rosa fa fatica a parlare. Ma nonostante il pathos del momento non può che dire di sì al suo compagno. Una scelta che ha mandato in visibilio i telespettatori che hanno seguito l’ultima puntata di questa tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

L’amore vero

C’era davvero bisogno di qualcosa che stemperasse gli animi. E una proposta di matrimonio era proprio quello di cui il format aveva bisogno. Dopo lo scandalo del cosiddetto “canna-gate”, come l’ha soprannominato il programma satirico Striscia la Notizia, e terminate (forse) le polemiche nata in merito a Francesco Monte.

Una cosa del genere non è nuova nel mondo reality. Come dimenticare la dichiarazione d’amore, con annessa proposta di matrimonio, che Daniele Bossari, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, fece nella Casa più spiata dagli italiani?

Ci vuole coraggio

Insomma, sembra proprio che nei reality show alcuni concorrenti riescano a trovare il coraggio necessario per compiere il grande passo. Perché il matrimonio è una scelta seria, un punto di svolta per ogni coppia. Rosa e Pietro hanno iniziato un percorso insieme nel programma Uomini e Donne e la loro relazione restava comunque una scommessa.

Una scommessa vinta da entrambi perché sono riusciti a mantenere saldo il rapporto. Nonostante la Perrotta si trovasse in Honduras insieme ad altri uomini, Pietro non le ha mai fatto mancare il sostegno necessario. Ora per loro c’è un roseo futuro che li aspetta dopo l’Isola dei Famosi, e un matrimonio che, inutile dirlo, diventerà un evento mediatico.

[Foto: realityshow.blogosfere.it]