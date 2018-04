Isola dei Famosi: vince Nino Formicola

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale dell’Isola dei Famosi. Vincitore dell’ultima edizione è Nino Formicola. A seguire, seconda Bianca Atzei, terzo Amaurys, quarta Francesca Cipriani.

La finale in diretta dall’albero della vita: Jonathan Kashanian eliminato

Il naufrago ha perso al televoto il confronto con Francesca Cipriani. L’ex pupa si unisce agli altri finalisti e con loro rivede le immagini della loro permanenza sull’isola in Honduras davanti al famoso albero della vita che ha animato le giornate dell’Expo. I cinque finalisti sono arrivati a bordo di cinque auto.

La prima prova: al televoto Nino Formicola e Francesca Cipriani

La prima prova si svolge a coppie e i perdenti andranno al televoto e il perdente si piazzerà come quarto classificato. Nino gareggia in coppia con Francesca ed entrambi dovranno sfidarsi con Amaurys e Bianca. La prova consiste nel percorrere un labirinto da bendati, mantenendosi a vicenda per raggiungere degli oggetti appesi ad un bilanciere così da metterlo in equilibrio. Nino e Francesca perdono e vanno al televoto e a vincere, seppure per un soffio, è il primo con il 51 per cento contro il 49 per cento della Cipriani. Nino si giocherà così la vittoria con Bianca e Amaurys.

La prova del fuoco: Bianca Atzei prima finalista

Si prosegue poi con un’altra prova, quella del fuoco, dalla quale usciranno i due finalisti. Nino regge di fronte alla fiamma per 1 minuto e 21 secondi, Amaurys per 52 secondi e Bianca supera addirittura Nino andando oltre 1 minuto e 25 secondi. È lei la prima finalista mentre mentre Nino e Amaurys andranno al televoto. Il voto del pubblico premia Nino che afferma: “Lui doveva vincere l’isola – riferendosi ad Amaurys – è quello che l’ha fatta meglio di tutti”.

La finalissima: la vittoria di Nino Formicola

I due finalisti arrivano in studio per la finalissima. Dopo qualche siparietto divertente dedicato a Nino e a Bianca, quest’ultima si esibisce con i suoi musicisti, ecco che arriva il momento del televoto finale tra i due. Nino Formicola, premiato più volte dal voto popolare, riesce a spuntarla anche questa volta e vince l’ultima edizione dell’isola dei famosi.

(Foto: Italy.al)