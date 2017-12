Ivana Spagna a Pomeriggio 5: ‘Faccio sogni premonitori e vedo spiriti’

Ivana Spagna e il paranormale. Di persone come Ivana Spagna, che affermano di fare sogni premonitori e vedere gente morta, è pieno il mondo. La cantante italiana, ospite del salotto pomeridiano Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso, è tornata a parlare di fantasmi e paranormale. Ai telespettatori ha raccontato dei suoi sogni premonitori e delle visioni che le hanno cambiato la vita: “Una volta ho sognato di essere alla guida della mia macchina e ad un certo punto mi si bloccava lo sterzo e vedevo sulla sinistra due sei rovesciati, l’indomani mi successe tutto per filo e per segno e quei due sei erano in realtà due lettere G di un’azienda dove si è fermata la mia auto”.

Ho visto il fantasma di Giuditta Pasta. Ivana Spagna ha anche ricordato nel corso della trasmissione di quando ha assistito all’apparizione di uno spirito: “Io ho visto uno spirito con tutta una serie di particolari, non ho mai visto il viso di questa donna ma sono riuscita a risalire a lei”. Dopo una serie di ricerche è riuscita a scoprire che quel fantasma era quello della celebre cantante lirica Giuditta Pasta. Vissuta nell’Ottocento, la Pasta è stata un mezzosoprano e soprano italiano, considerata insieme a Maria Malibran, una delle più celebri cantanti liriche del XIX secolo. Una collega, di altro genere musicale ed epoca storica, di Ivana Spagna.

(Foto: TGCom24 – Mediaset.it)