Lagerback – Bossari: ecco la data e il luogo del matrimonio

È ufficiale: Filippa Lagerback e Daniele Bossari convoleranno a nozze il 1 giugno 2018. Il volto femminile ormai noto di Rai 1 e l’ex VJ di MTV, tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sono insieme da diversi anni ed hanno deciso di fare il grande passo. Bossari ha proposto alla Lagerback di sposarlo durante la finale dell’ultima edzione del Grande Fratello Vip, da lui poi vinta. Ora c’è la data e il luogo: 1 giugno 2018 a le Ville Ponti di Varese.

Il cambio di data e il luogo dell’evento. Inizialmente l’ex VJ aveva parlato dell’8 giugno come data del matrimonio: “Daniele ha semplicemente dato l’annuncio in tv prima di avere la conferma della location, ma ora possiamo dirlo con con certezza: ci sposiamo il 1 giugno, a Varese. Sarà una grande festa a base di relax e divertimento”, racconta la futura sposa alla rivista Spy. Il luogo scelto dai futuri sposi è un complesso di ville residenziali site sulla collina di Biumo Superiore, in provincia di Varese. È un elegante complesso di tre dimore storiche, le Ville Ponti, edificate tra XVII e il XIX secolo.

I nomi dei primi invitati e testimoni. Gli inviti sono già partiti e ci saranno probabilmente molti personaggi del mondo della televisione, volti noti al piccolo e grande schermo. Ad oggi, però, si conoscono soltanto i nomi dei tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip: Lorenzo Flaherty, futuro testimone dello sposo, Luca Onestini e Raffaello Tonon in qualità di invitati.

(Foto: ContattoNews.it)