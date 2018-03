Lorenzo Crespi: ‘abbandonato da tutti, ultimo la D’Urso’

Lorenzo Crespi è tornato a far parlare di sé pubblicando un duro sfogo sul social. È passato dall’avere un lavoro davanti ai riflettori ad un quotidiano di difficoltà tali dal non riuscire neanche a vivere dignitosamente. Lorenzo Crespi ha pubblicato sul suo profilo Instagram due post in cui ha descritto la solitudine e il silenzio in cui è piombato: “Altra nottata al gelo, Siti, giornali, chiacchierano tutti ma qui non è venuto nessuno… Non riesco a lavarmi da 5 giorni, è questa la vergogna vera… Ancora grazie per la vostra vicinanza… e un augurio speciale a tutte le donne del mondo”, ha scritto l’attore sul suo profilo, dopo che ieri aveva pubblicato un primo post corredato dalla foto di un uomo solo steso nel letto.

L’accusa a Barbara D’Urso. Crespi ha ricordato quanto gli è accaduto e come è finito in questa situazione di estrema indigenza. Ha affermato di essere stato abbandonato da tutti, anche dalla signora dei pomeriggi di Canale 5 Mediaset: “Completamente truffato da una società che lavora per produzioni Rai, totale Emarginazione, abbandono, maltrattamenti – scriveva ieri nel primo post. Ti fanno vivere in condizioni pietose, da giorni senza luce, senza gas, una malattia ai polmoni, totalmente congelato, abbandonato da tutti… Ultimo la d’Urso, tutti sanno come sto vivendo… Ma se non possono usarmi… Non possono aiutarmi”.

Ha dovuto dare via il cane e solo una persona sta provando ad aiutarlo. Lorenzo Crespi ha scritto di essere stato abbandonato dai suoi colleghi: “Io morirò presto e vi chiedo di sputare in faccia a tutti quelli che minimamente in tv diranno che mi volevano bene, che mi hanno aiutato, devo dare via il cane perché non so neanche come comprare il cibo: questa è la realtà che vi nascondono tutti, 4 anni in un’associazione a spaccarmi la schiena non mi hanno neanche garantito per prendere in affitto una casa”, ha scritto l’attore sul social. L’unico ad aiutarlo in questo momento così duro da affrontare è il segretario di Forza Nuova, Roberto Fiore, “che sta cercando – ha scritto l’attore -, in tutti i modi anche a farmi tornare a casa”.

Lorenzo Crespi vive da quattro anni in una casa famiglia e ieri mattina, stando ad un suo ultimo aggiornamento, ha postato un altro messaggio in cui avvisava quanti lo seguono che si stava recando in ospedale per curarsi.

(Foto: Fangossip)