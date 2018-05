Matteo Gentili e Alessia Prete: vero amore? Web scatenato

Grande Fratello 2018: i dubbi del web su Matteo Gentili. La nuova edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso sembra si stia reggendo sulla love story tra Matteo Gentili e Alessia Prete. Il calciatore, famoso per la sua passata relazione con la bellissima Paola Di Benedetto, sta tentando in tutti i modi di convincere la sua nuova compagna della validità dei suoi sentimenti, nonostante lo scetticismo del web.

Matteo Gentili e Alessia Prete: la love story

Già, perché per migliaia di telespettatori non esisterebbe quell’amore tanto decantato da Matteo Gentili e Alessia Prete. E a confermare le impressioni degli utenti ci ha pensato la stessa Alessia, studentessa di Torino che sembra non credere alle reali intenzioni del suo nuovo fidanzato.

Il giovane calciatore ha cercato in tutti i modi di rassicurare la Prete, anche quando insieme hanno parlato della Di Benedetto. Per Matteo quello con lei è un capitolo chiuso, eppure fanno davvero riflettere certe sue dichiarazioni in merito alla recente storia che la sua ex ha avuto con Francesco Monte.

Matteo, infatti, più volte pungolato sulla questione, ha rivelato che, per quanto da lui visto nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, quella tra Paola e Francesco non era una storia vera. Il giovane, però, ha suscitato la reazione di Monte che, sul settimanale “Chi“, gli ha risposto per le rime, ricordandogli che quello tra lui e l’ex Madre Natura è stato un sentimento vero e che non può essere messo assolutamente in discussione.

Il web insorge

Ma a far insorgere il popolo del web ci ha pensato sempre Matteo, quando ha stracciato una busta in cui erano contenute alcune notizie sulla Di Benedetto. Per molti appassionati del programma, si è trattato di una scelta poco saggia, anche perché è proprio grazie al successo mediatico della sua ex se lui è riuscito a entrare nella Casa più spiata dagli italiani.

Gentili si è giustificato dicendo che a lui non interessa quello che Paola fa della sua vita privata. E a prendere le sue difese ci ha pensato Vladimir Luxuria: l’opinionista televisiva, infatti, si è scagliata contro il pubblico, ricordando che adesso è la Di Benedetto sta sfruttando il suo ex per avere spazio in televisione e non il contrario.

Polemiche a parte, l’unica persona che davvero non sta vivendo un bel momento è Alessia. I dubbi su Matteo sono tanti, nonostante lui cerchi in tutti i modi di baciarla e di dimostrarle il suo affetto nella Casa. Matteo Gentili e Alessia Prete questa settimana non sono finiti in nomination. Segno che comunque una gran parte degli inquilini è dalla loro parte.

La domanda che però tutti si chiedono è la seguente: riusciranno entrambi a gestire questa storia una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello? O la loro diventerà una di quelle relazioni nate e finite in un reality? Una risposta, al momento, è difficile trovarla, e per saperne di più non resta che rimanere sintonizzati sulle prossime puntate del programma condotto da Barbara D’Urso.

[Foto: http://www.vicenzatoday.it]