Maurizio Costanzo: ecco perché Barbara Palombelli ha detto no al GF

La Palombelli viene spesso tirata in ballo perché è una conduttrice di successo. Maurizio Costanzo, dalle pagine di Libero, svela perché Barbara Palombelli ha scelto di non condurre il Grande Fratello: “ha notoriamente molto successo su Canale5 e su Rete4 con Forum. Ogni tanto il suo nome viene indicato per la conduzione di altri programmi, ma poi decade”, scrive Costanzo. Perché? Il nome della conduttrice di Forum è stato fatto anche per la prossima edizione del GF: “si è sentito dire a lungo che la Palombelli sarebbe stata alla guida del prossimo Grande Fratello, in onda su Canale5. Al contrario, la Palombelli ha detto ancora una volta no e sembra che al suo posto sia stata chiamata un’altra Barbara, cioè la D’Urso”.

Barbara D’Urso al GF dopo 13 anni. E infatti, la conferma che ormai tutti attendevano, dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, è arrivata tramite un comunicato Mediaset che ha annunciato il ritorno di Barbara D’Urso al timone della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il reality, che manca da Canale 5 da tre anni, andrà in onda ad aprile e sarà nuovamente nelle mani della signora dei pomeriggi Mediaset dopo ben 13 anni.

