Nadia Toffa assente dalla tv: sale l’ansia

Nadia Toffa ha saltato anche l’ultima puntata delle Iene. Le condizioni di salute della conduttrice televisiva stanno preoccupando i fans, soprattutto il suo silenzio sui social.

Natia Toffa come sta?

Sono più di dodici giorni che Nadia Toffa non aggiorna il suo profilo Instagram. E per quanto riguarda la televisione, sono tre le puntate del programma Le Iene che ha saltato. Quanto basta per creare un certo allarmismo tra i followers.

La Toffa, come tutti sanno, lo scorso febbraio si è sottoposta a un ciclo di chemioterapie per combattere il cancro. Le cure, in un primo momento, sembravano aver sortito un ottimo effetto su di lei. In seguito, infatti, era tornata vispa e solare come l’abbiamo vista in tanti suoi servizi televisivi, postando su Instagram alcune sue foto.

E in molti ricorderanno il suo ritorno in televisione e una frase che generò alcune polemiche: “Noi malati di cancro siamo dei fighi pazzeschi“. Parole che la Toffa pronunciò in un momento di entusiasmo mentre raccontava ai suoi colleghi Nicola Savino e Matteo Viviani il suo percorso di guarigione.

La reazione del web

Purtroppo sul web molti interpretarono in modo negativo quelle parole e si scagliarono contro Nadia. Alcuni malati le scrissero che combattere la malattia non rende affatto fighi e che non bastano pochi mesi per debellare un cancro. La Toffa avrebbe poi giustificato la sua frase, spiegando che non voleva minimizzare la malattia.

In seguito, dopo un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo in cui ha parlato del suo percorso di guarigione, sembrava tutto pronto per il suo ritorno in tv. Aveva scherzato anche sulle parrucche, che stava utilizzando sin dal post intervento per curare il suo cancro e a seguito delle chemio. Però, dopo aver saltato una puntata de Le Iene, la conduttrice ha dato forfait anche alle altre, compresa quella finale in cui doveva salutare il suo pubblico.

In un ultimo post, datato 13 maggio, spiegava che i medici le avevano consigliato di continuare le cure e che doveva evitare qualsiasi sforzo e che prometteva di tornare al più presto in televisione. I suoi follower, nei giorni seguenti, le hanno scritto incitandola e mandandole dei messaggi in cui le auguravano una pronta guarigione.

Silenzio assordante: si riprenderà?

Ma dopo due settimane, il silenzio di Nadia Toffa è diventato assordante. I fan hanno espresso il loro disagio sui social, molti raccontando sul suo profilo Instagram la loro esperienza con il cancro. Parole toccanti e piene di speranza, di chi è riuscito a combattere questa brutta malattia. Una donna, tra le tante, le ha scritto che non bisogna mollare mai, anche se adesso la strada sembra in salita.

Perché l’augurio e la speranza di tutti noi è di rivedere presto il volto sorridente e solare di Nadia. Magari nella prossima edizione de Le Iene, dove ha realizzato tanti servizi che hanno fatto la storia di questo programma.

