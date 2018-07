Nadia Toffa “ritorna” in pubblico sempre sorridente

La Iena Nadia Toffa è ritornata a farsi vedere in pubblico dopo il malore accusato tempo fa. La presentatrice è apparsa sorridente e serena.

Nadia Toffa ritorna. Nella sua prima uscita è sorridente

Era da tanto che non vedevamo la Iena Nadia Toffa così sorridente. La presentatrice TV si è rivista a una sfilata di costumi a Bologna e si è fatta scattare più di qualche foto. Nelle immagini è apparsa serena come non la si vedeva da un po’. Il tumore, scoperto tempo fa dopo un malore, ha di certo avuto un impatto negativo sulla sua vita, ma Nadia è forte e gli scatti lo confermano. Molte le dimostrazioni d’affetto espresse nei suoi confronti. Oltre, purtroppo, qualche voce fuori dal coro come quelle di Eleonora Brigliadori.

Nadia commenta la sua vita

Toffa si è lasciata sfuggire anche qualche commento riguardo alla sua situazione attuale. La Iena ha detto “Sto molto bene, l’ho scritto anche sui social per tranquillizzare tutti. Bisogna anche sapersi fermare quando il fisico lo dice. Ora riposo, mi prendo i miei tempi. Prima non lo facevo, ero molto schizofrenica”. Nadia ha riconosciuto, dunque, di aver chiesto davvero troppo al suo fisico.

Cos’è successo lo scorso anno

In molti ricorderanno forse che, lo scorso anno, Nadia Toffa accusò un malore. La donna svenne nella hall di un albergo e venne subito ricoverata. Dopo alcuni accertamenti, i medici le comunicarono il responso. Fu la stessa Nadia a condividere la notizia in diretta televisiva durante una puntata delle Iene. Parlò apertamente di ciò che le stava accedendo e confermò anche di indossare una parrucca.

Nonostante tutto quello che ha dovuto affrontare, Nadia Toffa ha dimostrato di essere tosta. Il suo ritorno in pubblico ce lo saremmo aspettati proprio così. Il suo volto sorridente conferma la sua attitudine da vera combattente.

[foto: http://tuttosu.virgilio.it]