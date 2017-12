Nadia Toffa sta meglio e ringrazia i fan: ‘Ho preso una bella botta, ma tengo duro’

Il primo messaggio dopo il malore in albergo. Nadia Toffa, conduttrice del programma Le Iene, in onda la domenica sera su Italia 1, ha pubblicato un messaggio e una foto sul suo profilo Facebook per tranquillizzare quanti le sono stati vicino: “Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino… ho preso una bella botta, ma tengo duro”. Allegata al post una foto in cui la giornalista fa il segno di vittoria con le dita.

È ricoverata a Milano per accertamenti specialistici. Nadia Toffa si trova nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, per essere sottoposta ad accertamenti specialistici per una patologia cerebrale. Il ricovero si è reso necessario a seguito del malore accusato dalla giornalista sabato pomeriggio in un albergo di Trieste. Nadia Toffa si trovava in Friuli per un servizio al quale stava lavorando: “Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me… Torno presto”, ha scritto la Toffa nel suo post.

La prognosi resta riservata. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi perché le condizioni di salute di Nadia Toffa restano ancora delicate. La giornalista delle Iene è comunque vigile e cosciente ed i tanti messaggi di affetto e vicinanza che le sono giunti da amici, fan e personaggi dello spettacolo, certo la aiuteranno a sentirsi meno sola e più forte nella ripresa della sua salute.

(Foto: La Stampa)