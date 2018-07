“Non so chi sia mio padre”. La confessione di Naike Rivelli

Il racconto shock di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. La ragazza ha rivelato di non conoscere l’identità di suo padre.

Le confessioni di Naike Rivelli

Naike Rivelli l’abbiamo conosciuta come una ragazza sensuale e ironica. Tuttavia, nessuno poteva immaginare quale incredibile segreto nascondesse. La figlia di Ornella Muti si è confermata nella trasmissione Non Disturbare, condotta in seconda serata dalla bravissima Paola Perego. In tale contesto, Naike ha rivelato per la prima volta di non conoscere l’identità di suo padre.

Si è trattato di un momento molto intimo in cui Naike ha svelato una verità che custodiva da sei anni. Secondo la sua biografia ufficiale, lei sarebbe figlia di José Luis Bermùdez De Castro. Si tratta di un uomo che negli anni Settanta aveva una relazione con sua madre. Ed è stato proprio lui a chiederle di sottoporsi alla prova del DNA.

La Rivelli ha spiegato di aver consegnato ai medici una ciocca dei suoi capelli. Ed anche di aver atteso con ansia i risultati del test. E qui la scoperta. Infatti, gli esami hanno poi dimostrato come, tra lei e De Castro, non ci fosse nessun grado di parentela. Una scoperta che ha cambiato la sua vita, ma che non le ha tolto il sorriso. “Non mi interessa sapere chi è mio padre“, ha spiegato alla Perego. Anche se nei suoi occhi si poteva vedere una lieve traccia di malinconia.

Cambia tutto?

La rivelazione di Naike ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda la sua situazione famigliare. La ragazza ci ha tenuto a precisare che non vuole accusare sua madre di nulla. E che, per lei, il suo “papà” è sempre stato Federico Facchinetti, il secondo marito della Muti, che l’ha cresciuta con affetto e amore.

La Rivelli inoltre non ha mai nascosto di essere una donna dalla mentalità aperta. Qualche anno fa, infatti, aveva rivelato a tutti la sua bisessualità. Sui social network, inoltre, si è sempre mostrata senza veli, spesso anche nuda, creando non poco scalpore. Però scoprire dopo tanto tempo che l’uomo con cui sei cresciuta non è il tuo vero padre è una situazione quasi da soap opera. Per lei è divenuta una realtà da vivere quotidianamente.

Naike Rivelli: Chi è?

A un certo punto dell’intervista, incalzata dalla Perego, si è lasciata andare a un piccolo sfogo. “Alla fine uno si convince di tante cose che però poi si rivelano false. Quando ho saputo di mio padre mi sono detta: chi sono?“. I suoi dubbi sono legittimi, ma non si può nascondere che la notizia abbia suscitato tra i fan un certo clamore. Perché la curiosità in merito a chi possa essere il padre della Rivelli c’è. Su questo argomento, l’unica che dovrebbe conoscere la verità è la Muti. Ma su questo ha fatto chiarezza la stessnaikea Naike, spiegando che nemmeno la madre conosce l’identità del suo vero papà.

Nel programma Non Disturbare i fan hanno conosciuto una clamorosa verità che riguarda il loro idolo. Ma dal suo esordio in televisione con Paperissima Sprint fino alla partecipazione a Pechino Express, Naike di strada ne ha fatta tanta. E ci ha tenuto a precisare che ha sempre potuto contare su una famiglia unita. E naturalmente sull’apporto di sua madre, che rimane per lei un punto di riferimento nella sua vita.

[Foto: www.flickr.com]