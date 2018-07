Palinsesto Canale 5 stagione 2018/2019

La stagione televisiva di Canale 5 partirà a fine estate. Sono stati confermati tutti i programmi di punta mentre risulta assente dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset il Grande Fratello di Barbara D’Urso.

Il daytime di Canale 5 non cambia

La fascia oraria del daytime di Canale 5, ricca di programmi destinati all’infotainment (informazione e intrattenimento), non subisce stravolgimenti e vede confermati tutti i programmi e i rispettivi conduttori. Resta a Mattino Cinque Francesco Vecchi, ovvero accanto a Federica Panicucci, nonostante quanto accaduto sul finire dell’ultima edizione del programma. I telespettatori rivedranno anche Barbara Palombelli a Forum, Silvia Toffanin a Verissimo, Barbara d’Urso a Domenica Live e Pomeriggio Cinque.

I reality tutti confermati, tranne Il Grande Fratello

In prima serata Simona Ventura sarà al timone di Temptation Island Vip. Intanto, lunedì 9, partirà la versione nip composta da sei coppie comuni (tranne quella uscita da Uomini e Donne). La versione Vip aprirà la stagione dei reality che proseguirà, in autunno, con il Grande Fratello Vip, condotto nuovamente da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Sull’Isola dei Famosi sbarcheranno nuovi naufraghi nella primavera del 2019. Del Grande Fratello, invece, non è pervenuta alcuna notizia.

Ritorna Scherzi a Parte

Paolo Bonolis condurrà in autunno una nuova edizione dello storico programma Scherzi a Parte, oltre a Ciao Darwin e Avanti un altro. Da un re dei programmi del preserale e serale alla regina del dating show Uomini e Donne e della scuola di Amici: Maria De Filippi. La signora di Canale 5 guiderà, assieme a Iva Zanicchi, Tu si Que Vales, C’è Posta per Te, Uomini e Donne e Amici.

Enrico Brigano e un cartone su Celentano

Enrico Brignano tornerà su Canale 5 con due serate di comicità. Un’altra novità riguarda il cartone animato Adrian che, dopo quasi dieci anni di gestazione, dovrebbe andare in onda nella primavera del 2019. Il cartone è scritto, diretto e interpretato da Adriano Celentano.

Fiction e seconda serata

Si partirà in autunno con L’Isola di Pietro 2, Ultimo e Solo 2. Al momento nessuna traccia della nuova stagione di Rosy Abate mentre tra le serie straniere che andranno in onda in prima serata sono presenti Guerra e Pace, Victoria 2 e Riviera.

La seconda serata di Canale 5 sarà in mano a due uomini: Nicola Porro, alla guida di Matrix, e Maurizio Costanzo al timone de L’Intervista e Maurizio Costanzo Show. Questo è il palinsesto di Canale 5 stagione 2018/2019 e chissà se in corso d’opera ci saranno ulteriori novità per i telespettatori.

(Foto: Marida Caterini)