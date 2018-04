Prima serata in tv sul digitale: film e programmi giovedì 19 aprile

La programmazione della prima serata sul digitale terrestre: film e serie tv per il piccolo schermo.

Canali Rai

Rai 1, Don Matteo – Stagione 11 Episodio 25 – Il bambino di Natale, canale uno, ore 21:25

Rai 2, The Voice Of Italy 2018, canale due, ore 21:20

Rai 3, Attacco al potere 1998, canale tre, ore 21:15

Rai 4, Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo, canale 21, ore 21:09

Rai 5, Don Pasquale, canale 23, ore 19:55

Rai Movie, Words and pictures, canale 24, ore 21:10

Rai Premium, Katie Fforde – Un amore di lana, canale 25, ore 21:20

Rai Storia, a.C.d.C. – Alessandro Magno 2 parte, canale 54, ore 21:16

Rai Scuola, Memex Doc – Evolve: le dimensioni, canale 146, ore 20:33

Ray Gulp, Alex and Co, canale 42, ore 21:00

Ray YoYo, Winx Club, canale 43, ore 21:05

Rai Sport, Pallavolo – SuperLega – Perugia Vs Trentino, canale 58, ore 20:20

Canali Mediaset

Rete 4, Quinta colonna, canale 4, ore 21:15

Canale 5, I.T. Una Mente Pericolosa, canale 5, ore 21:26

Iris, 42, canale 22, ore 21:00

Italia 1, Emigratis, canale 6, ore 21:25

Italia 2, Hitman – L’assassino, canale 35, ore 21:10

La5, 17 Again – Ritorno al liceo, canale 30, ore 21:10

Top Crime, Law & Order: Unita’ Speciale – Stagione 18 Episodio 13 – Di padre in figlio, canale 39, ore 21:10

Mediaset Extra, Grande Fratello Live, canale 34, ore 20:45

20 Mediaset, La preda perfetta 2014, canale 20, ore 21:00

Canali Sky

Cielo, True justice II – L’angelo della morte, canale 26, ore 21:15

Tv 8, Entrapment, canale 8, ore 21:30

Altri canali

Paramount Channel, The Librarians – Stagione 4 Episodio 11 – And the Trial of the One, canale 27, ore 21:10

Cine Sony, La casa sul lago del tempo, canale 55, ore 21:00

Tv 2000, C’è spazio, canale 28, ore 21:05

Spike, SuxBad – 3 Menti Sopra Il Pelo, canale 49, ore 21:15

La7, Piazza Pulita, canale 7, ore 21:10

La7d, Grey’s Anatomy, canale 29, ore 21:30

Focus, Cose di questo mondo – Stagione 3 Episodio 8 – El Chapo, canale 56, ore 21:15

Dmax, Goblin Garage – Il rally, canale 52, ore 21:25

Real Time, Sogni in grande, canale 31, ore 21:10

Canale 9, Operazione Spy Sitter, canale 9, ore 21:25

Giallo, DCI Banks – Stagione 1 Episodio 2 – Giocare con il fuoco 1a Parte, canale 38, ore 21:10

Food, Paul Hollywood City Bakes – Los Angeles, canale 33, ore 21:10

Alpha, Oak Island e il tesoro maledetto, canale 59, ore 21:05

Super Tennis, Magazine ATP, canale 64, ore 19:50

SportItalia, Calcio Tonight, canale 153, ore 21:00

Pop, I 3 Amigonauti – Mancata Poliziotta, canale 47, ore 21:17

Boing, Chica vampiro, canale 40, ore 21:20

Cartoonito, Floogals, canale 46, ore 21:00

Frisbee, Curioso come George, canale 44, ore 20:05

K2, Trollhunters: i racconti di Arcadia, canale 41, ore 19:50

Super!, I Thunderman, canale 47, ore 20:25

