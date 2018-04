Rai 3: Sabrina Ferilli conduce ‘Storie del genere’

Inizia nella seconda serata di oggi, su Rai 3 alle ore 22:55, ‘Storie del genere’, un programma dedicato al tema della disforia di genere. I protagonisti si raccontano a Sabrina Ferilli nel corso di otto puntate.

Sabrina Ferilli presenta ‘Storie del genere’

Raccontare in televisione il tema della disforia di genere non è semplice. Ci ha provato Sabrina Ferilli con ‘Storie del genere’: un percorso di otto puntate che, per la prima volta, affronta su un canale pubblico un argomento di grande attualità e delicatezza.

Cercare di capire una ‘transizione’ importante

La Ferilli ha raccolto attraverso interviste intime e di spessore le testimonianze delle varie persone che hanno compiuto, o stanno compiendo, una scelta importante e complessa. Gli intervistati sono stati presi nell’ambito del protocollo della struttura sanitaria Servizio di adeguamento tra identità fisica e identità psichica (Saifip) del San Camillo-Forlanini di Roma.

Storie di uomini e di donne

Nel corso delle interviste gli spettatori vedranno le storie di uomini che si sentono donna e di donne che si sentono uomini. Tra questi c’è anche chi ha un matrimonio e dei figli alle spalle, chi ha già operato la transizione da anni e altri che l’hanno compiuta nel corso delle puntate.

Sabrina Ferilli: ho cercato di rispondere a molte domande

La Ferilli ha detto di essersi lasciata guidare dalla sua curiosità, dal fascino di tale sfida che l’ha portata a conoscere un tipo di scelta di cui sapeva poco e verso la quale nutriva molte domande. Non resta che attendere le risposte questa sera, in seconda serata, su Rai 3, con Sabrina Ferilli che conduce ‘Storie del genere’.

