Raz Degan e Asia Argento ritornano insieme

Raz Degan torna nuovamente con Asia Argento. Nuovo debutto in tv per l’ex modello. Ad affiancarlo ci sarà la sua amica Asia.

Raz Degan e Asia Argento insieme

Dopo la vittoria sull’Isola dei Famosi dello scorso anno, Raz Degan torna in tv con un programma tutto suo, da protagonista. Un grande successo per l’ex modello. Si tratta di un documentario dal titolo Raz and the tribe, in cui verranno raccontati i paesi lontani e le tribù più antiche. Un viaggio all’insegna dell’avventura e del selvaggio, proprio rispecchiando la personalità di Raz. In tutto questo ci sarà la sua amica di sempre, Asia Argento, ad accompagnarlo. Naturalmente mancherà la sua ex Paola Barale con la quale non si parla più.

Altri personaggi noti che avranno un ruolo importante saranno Piero Pelù e Luca Argentero. Con quest’ultimo si è adoperato per creare un documentario a scopo benefico. Il viaggio è anche un tema simbolico che indica lo spirito dell’uomo alla ricerca della propria anima. Infatti nel programma vi sarà molta spiritualità e conoscenza verso il proprio essere. Intanto le fan di Raz Degan saranno certamente contente di vedere il proprio idolo che a 49 anni si presenta bello e affascinante, con un fisico mozzafiato e lo stile di un cowboy. Questo documentario prodotto da Drymedia si dividerà in quattro episodi. Racconterà le storie delle tribù in Etiopia, Sumatra e West Papua.

La sua collaborazione

Grande stima per la sua collaboratrice Asia Argento di cui Raz ha parlato molto bene in un’intervista rilasciata ai microfoni di TvZap. Infatti l’attrice e regista è entrata in contatto con donne che subiscono violenze di ogni tipo. E molte anche le polemiche che sono sorte in merito. Proprio questo sarà il tema di uno degli episodi.

Parole di stima profonda anche per gli altri due compagni di viaggio nonché suoi grandi amici. Infatti Luca Argentero è stato portato in Papua, una realtà rimasta ancora all’età della pietra, dove lo stesso attore non sarebbe mai andato. Sono stati momenti emozionanti, come hanno rivelato tutti i partecipanti, ed esperienze uniche che sarebbero ben felici di ripetere, anche se il primo impatto è molto forte. Abbandonare la città e tutte le comodità con essa connesse non è facile, come non è capire tutte quelle popolazioni ai margini della povertà, che non sanno cosa sia un pasto decente e avere un vestito. Il contatto con la natura si fa sempre più forte e forse è anche l’unico modo per cercare la propria anima.

Il documentario, di cui Raz va molto fiero, va in onda su Sky Atlantic, tutti i lunedì alle 23.15. Per gli appassionati di rituali magici, religiosi e a volte un pò cruenti, il programma è quello che fa per loro. Per tutti gli altri sarà un’occasione per conoscere cosa accade nel nostro pianeta lontano dalle città rumorose e dalla vita frenetica.

