Rete 4: Rita Dalla Chiesa torna in tv con ‘Ieri Oggi Italiani’

Rita Dalla Chiesa torna in televisione con un nuovo programma. Si chiama “Ieri Oggi Italiani” il programma ideato da un volto storico della tv, Maurizio Costanzo, e alla cui conduzione sta per dedicarsi Rita Dalla Chiesa. Il talk show partirà lunedì 19 marzo su Rete 4, in seconda serata, per un totale di otto appuntamenti.

Di cosa si parlerà? Gli otto appuntamenti del talk show spazieranno su temi quali amore, sport, politica, famiglia, alimentazione, musica, cinema, tv: “Quello che mi interessa è fare un programma rilassante e garbato, senza troppa adrenalina, ha detto Rita Dalla Chiesa parlando del talk. In seconda serata, quando la gente ha magari già visto un film, cenato o guardato altro in tv e ha voglia di tranquillità, magari di fare un tuffo nel passato, ma con un sguardo sempre puntato sull’attualità. E questa potrebbe essere una gradevole alternativa”.

Nel corso delle puntate i telespettatori potranno ascoltare storie di ospiti importanti come Lory Del Santo, Totò Schillaci, Sandro Piccinini, Catherine Spaak, Irene Pivetti, Barbara Bouchet, Orietta Berti e Sandra Milo e molti altri. Maurizio Costanzo non sarà solo l’autore ma interverrà per raccontare un ricordo personale inerente l’argomento di ogni puntata: “Mi piaceva l’idea di una conduttrice che sapesse mettere insieme ricordi, prospettive e testimonianze, ha detto Costanzo. Rita Dalla Chiesa mi è sembrata un’ottima scelta”.

(Foto: Davide Maggio)