Ron a Verissimo: ‘Lucio Dalla era un grande bugiardo’

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il cantante Ron ha ricordato con emozione Lucio Dalla: “Lucio aveva fiducia in me e io molta fiducia in lui. E’ stato colui che mi ha scoperto e spesso, quando aveva un’ispirazione, mi chiamava anche a notte fonda per farmi sentire dei brani”. Dalla, di cui è ricorso il primo marzo l’anniversario della morte, ha scoperto nel corso della sua carriera tantissimi artisti. Ron ha ricevuto proprio quest’anno, all’ultima edizione del Festival di Sanremo, il premio della critica Mia Martini con il suo brano “Almeno pensami” scritto da Lucio Dalla. Un pezzo che parla del suo rapporto con il cantautore bolognese.

Ron: “Dalla era un grande bugiardo”. Ron non ha esitato a parlare anche di un difetto di Lucio Dalla: “Lucio era un grande bugiardo, un bugiardo pazzesco. Pensa che aveva scritto per me la canzone “Occhi di ragazza” per Sanremo e quando seppe che non avevo passato il giudizio della giuria chiamò Morandi e gli disse: “Sai che stanotte ho scritto una canzone pazzesca per te””, ha ricordato Ron tra le risate del pubblico.

(Foto: Musictory)