SuperQuark. Il ritorno di Piero Angela

A 89 anni compiuti, il divulgatore scientifico Piero Angela tornerà al timone di SuperQuark. Quest’anno al centro ci sarà la musica.

SuperQuark: Piero Angela torna in televisione

A 89 anni è uno dei conduttori con la carriera più longeva di tutti. Anche quest’estate Piero Angela, divulgatore scientifico tra i più noti in Italia, tornerà a condurre SuperQuark. Quest’anno il programma compirà 23 anni e ci accompagnerà per ben 9 settimane alla scoperta del mondo, tra bellezze naturali e prodigi della tecnica. La trasmissione, iniziata il 4 Luglio, va in onda su Rai Uno a partire dalle 21.25.

Spazio alla musica

Al di là delle scoperte scientifiche e delle esplorazioni nei posti più angusti della terra, SuperQuark quest’anno darà ampio risalto alla musica. Che Piero fosse un grande appassionato delle sette note era risaputo: il conduttore/giornalista è infatti anche un abile pianista. Per 5 settimane il programma dedicherà degli speciali alla musica. Tra gli ospiti figura anche il noto violinista Uto Ughi.

Piero Angela: una vita per la scienza

A quasi 90 anni, Piero Angela non ha bisogno di presentazioni. Il divulgatore e giornalista, che non ha mai conseguito la laurea (dichiarò che a scuola si annoiava), può vantare 9 lauree ad honoris, ha alle spalle una carriera brillantissima ed è uno dei volti televisivi in assoluto (e, permettetecelo, anche a ragion veduta) più amati di cui si abbia memoria. Da tempo si batte contro le posizioni antiscientifiche propinate da personaggi di dubbio gusto.

Insomma, nonostante l’età avanzi e le stagioni passino, il binomio Piero Angela – SuperQuark, per nostra fortuna, non sembra proprio passare di moda. Noi non ci perderemo neanche una puntata e voi?

[foto: onetivu.it]