Temptation Island 2018: Anticipazioni coppie e data di inizio

Tempation Island: ecco le anticipazioni sulle coppie e la data di inizio

Il reality show di Canale 5 “Tempation Island” sta per cominciare. Se cercate anticipazioni riguardo le coppie, sappiate che la prima novità riguarda la possibile presenza di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, coppia formatasi a “Uomini e Donne“. Ancora non si sa quando il programma andrà in onda: qualcuno ha ipotizzato il 5 Luglio come possibile data. Lo slittamento di un mese è legato ai mondiali di calcio di Russia 2018.

Altre novità attese

Non saranno solo le nuove coppie a far parlare di sé. Temptation Island, infatti, si rinnova: oltre alla versione classica con persone non famose, ce ne sarà una con protagonisti dei VIP. I due format di susseguiranno: prima sarà la volta dei non VIP, seguiti poi dai famosi. Ai primi saranno dedicate 5 puntate, ai secondi solamente quattro. La versione famosi sarà presentata, con buone probabilità da Simona Ventura.

In attesa di ulteriori conferme

Per ora l’unica cosa certa, oltre alla doppia versione del programma, è la presenza di Filippo Bisciglia al timone della versione NIP. L’ex gieffino, infatti, è stato confermato come presentatore. Per il resto si sa ancora molto poco riguardo a questa edizione 2018 di Temptation Island. Se come noi non vedete l’ora di scoprire altri particolari, Mediaset a breve potrebbe svelare ulteriori e gustose novità.

In attesa di ulteriori anticipazioni sulle coppie e aspettando una conferma per la data di inizio, noi siamo certi che Temptation Island, anche quest’anno, saprà regalare tanto intrattenimento ai suoi fan.