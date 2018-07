Temptation Island 2018: le coppie

Manca ormai poco alla messa in onda di Temptation Island 2018, condotto da Filippo Bisciglia. Ecco alcune anticipazioni sui motivi che hanno spinto le sei coppie a partecipare al reality. Dei tentatori si conoscono soltanto i nomi dei due indicati per certi: Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi, e Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini di Uomini e Donne.

Da Uomini e Donne arrivano Ida e Riccardo

La prima coppia annunciata è uscita dal trono over di Maria De Filippi ed è formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. L’ex dama del trono over partecipa all’Isola per capire se può fidarsi del suo compagno mentre l’ex cavaliere vuole farle capire che non ha bisogno di essere gelosa.

Le coppie sconosciute

Lara e Michael

La seconda coppia annunciata è quella formata da Lara e Michael. Entrambi partecipano a Temptation Island per cercare conferme: lei vuole sapere se il suo fidanzato è la persona giusta mentre lui ha deciso di prendere parte a questa avventura perché vuole capire se la sua fidanzata gli manca realmente.

Valentina e Oronzo

La terza coppia annunciata è quella costituita da Valentina e Oronzo. Sono fidanzati da un po’ ma la loro storia è fatta di alti e bassi. Oronzo ha tradito diverse volte Valentina e lei lo ha sempre perdonato. Se cadrà in tentazione nel corso del reality, riceverà ancora il perdono della sua ragazza?

Raffaela e Andrea

Siamo arrivati alla quarta coppia annunciata che è quella formata da Raffaela e Andrea. La loro è una storia che dura da quasi sette anni: lui ha deciso di partecipare al reality per capire se il loro rapporto si basa ancora sull’amore o sia soltanto abitudine mentre lei considera il suo fidanzato la persona giusta e spera di non ricevere nessuna delusione.

Martina e Gianpaolo

La quinta coppia annunciata è quella formata da Martina e Gianpaolo. I due convivono nella casa dove abita la madre di Gianpaolo e questo non va tanto giù a Martina, che ha deciso di partecipare per capire se lui ha davvero intenzione di formare una famiglia.

Giada e Francesco

L’ultima coppia annunciata è quella formata da Giada e Francesco. Lui ha deciso di partecipare per comprendere se la sua forte gelosia nei confronti della ragazza ha motivo di sussistere mentre lei, che non apprezza questo suo aspetto, vorrebbe più libertà.

Riusciranno a superare i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2018 tutte e sei le coppie?

