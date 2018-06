Temptation Island: arriva Gemma Galgani, ecco il suo ruolo

Temptation Island sta per tornare e nel cast della prossima edizione i telespettatori troveranno anche Gemma Galgani. A rivelare la notizia il blog di Davide Maggio.

Gemma Galgani è nel cast di Temptation Island

Temptation Island sta per tornare su Canale 5 e la novità di queste ultime ore riguarda la partecipazione al reality show di Gemma Galgani. La dama torinese del trono over di Uomini e Donne non riveste il ruolo di fidanzata o tentatrice ma quello di affiancare il conduttore Filippo Bisciglia.

Gemma Galgani è un volto noto del trono over. La storia più importante vissuta nel dating show di Maria De Filippi è quella che la dama ha vissuto con il cavaliere toscano Giorgio Manetti. Le ultime due sono state con Marco Firpo e con il personal trainer ed ex spogliarellista Marco.

Ecco il ruolo di Gemma a Temptation Island

Ecco quanto riporta Davide Maggio sul suo blog in merito al ruolo di Gemma Galgani nel reality: “Sarà ospite d’eccezione del conduttore Filippo Bisciglia ed incontrerà i concorrenti nel villaggio sardo dove si ‘consumeranno’ le loro vicende amorose, tra cui quelle di altre due ‘vecchie’ conoscenze di Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che formano una delle sei coppie ‘in gioco’”.

Altre novità: slitta la data di inizio e arriva la versione Vip

La data di inizio di Temptation Island sarebbe dovuta essere il prossimo 5 luglio ma, secondo gli ultimi rumor del web, Mediaset avrebbe deciso di posticiparla a causa delle partite dei mondiali di calcio. Il format di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda o lunedì 9 luglio o giovedì 12 luglio.

La nuova edizione dovrebbe essere di quattro puntate e non sei come quelle precedenti. Un taglio che, sembra, si stato compiuto per dare spazio ad un’altra novità di quest’anno: Temptation Island Vip, con la partecipazione al reality di coppie famose.

Intanto, soltanto pochi giorni fa, Filippo Bisciglia ha annunciato ai suoi follower su Instagram che le registrazioni del programma sono iniziate. Non resta che aspettare la prima puntata di Temptation Island per sapere cosa è successo alle coppie in gioco e come se l’è cavata Gemma Galgani nel suo nuovo ruolo.

(Fonte: www.davidemaggio.it)

(Foto: Gossipblog)