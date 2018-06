Temptation Island: Ida Platano in lacrime, ecco cosa è successo

Lunedì 9 luglio andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island. Ecco le prime anticipazioni e cosa è successo a Ida Platano.

Temptation Island al via da lunedì

Le registrazioni della quinta edizione di Temptation Island sono terminate e lunedì prossimo sarà trasmessa la prima puntata. A condurre questa nuova edizione sarà Filippo Bisciglia, giunto alla sua quarta conduzione consecutiva del reality. Gli account ufficiali del programma hanno diffuso la prima foto che mostra tutti i partecipanti della nuova edizione.

Sull’isola delle tentazioni sono sbarcate sei coppie non sposate e senza figli in comune. I fidanzati hanno vissuto divisi per ben 21 giorni in due villaggi situati nel resort ‘Is Morus Relais’ a Santa Margherita di Pula (Sardegna). Un distacco per mettere alla prova le loro relazioni.

Le lacrime di Ida Platano

Il settimanale Chi ha diffuso uno scatto che lascia intravedere come l’isola, forse, abbia già prodotto una crisi di coppia. Nella foto si vede Ida Platano in lacrime che viene consolata dall’amica Gemma Galgani.

Entrambe le signore provengono dal trono over di Maria De Filippi. La Platano è fidanzata con Riccardo Guarnieri, l’ex cavaliere del trono over con cui ha scelto di uscire dal dating show di Uomini e Donne.

Gemma consola Ida

Nella foto si vede anche Gemma Galgani intenta a consolare l’amica in lacrime. Forse Guarnieri sarà caduto tra le braccia di una tentatrice gettando nello sconforto la fidanzata? Non resta che attendere la messa in onda di Temptation Island per saperne di più su cosa è successo a Ida Platano in lacrime.

(Foto: www.wittytv.it)