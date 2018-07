Temptation Island in lacrime. Ecco cosa è successo

Temptation Island ritorna a fare “vittime”. Anche durante la seconda puntata non sono mancate le sorprese. Soprattutto l’incontro tra Gemma Galgani e Ida Platano.

Temptation Island in lacrime. Le novità

Nella quinta edizione di Temptation Island le sorprese non mancano. Anche nel corso della seconda puntata, trasmessa ieri sera da Canale Cinque, non sono mancati i momenti di grande emozione. Basti pensare allo sfogo di una delle concorrenti in gara, la bella Ida Platano, e al suo incontro con Gemma Galgani.

L’arrivo della Galgani nel reality è stata un’idea della produzione. La dama del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, ha incontrato la Platano e ha voluto parlarle. Le due hanno iniziato a scambiarsi tenere abbracci. Gemma ha ascoltato le parole della sua amica e il racconto di come il rapporto con il fidanzato Riccardo Guarnieri sia giunto quasi al capolinea.

Le due donne si sono incontrate di mattina, in spiaggia. La bella location è servita a Ida per darle modo di sfogare quello che aveva dentro. “Non ce la faccio” ha rivelato poi. La Galgani l’ha rincuorata, dicendole che deve andare avanti e credere nella sua forza interiore.

Intanto Riccardo…

Per quanto riguarda Riccardo, lui si è dimostrato insensibile ai pianti della sua fidanzata. Infatti, in un altro punto dell’Isola delle tentazioni manifestava tutto il suo interessamento per la bella Stephanie, una delle single in gara.

Ida e Riccardo hanno lasciato Uomini e Donne un paio di mesi fa dopo un lungo periodo di corteggiamento. Entrambi si erano promessi amore e fedeltà davanti alle telecamere. Poi l’invito a Temptation ha sconvolto i loro piani. Ma i problemi, forse, sono ben altri, ed è la stessa Platano a rivelarli. Pare che il suo fidanzato non voglia andare a convivere con lei. Una decisione che sembra aver sconvolto la ragazza quando ormai credeva che la loro fosse una storia importante.

“Io sarei andata a vivere con lui anche domani” ha spiegato Ida. Per poi lasciarsi andare alle lacrime e alla delusione nei confronti del suo partner. La replica di Gemma, immediata, è stata di indicarle la soluzione ai suoi problemi sentimentali. “Ci sono passata anch’io, ma ora devi pensare solo a te stessa“, ha poi chiosato. E il riferimento alla sua vecchia storia con Giorgio Manetti. E a quell’amore che, per tanti motivi, non è decollato, è apparso subito chiaro ai telespettatori.

Ottimo share

Insomma, l’incontro tra le due è stato un mare di lacrime che di certo è servito ad alzare lo share. Questa seconda puntata, infatti, ha ottenuto il 21.5 % di share. Il programma presentato dal conduttore Filippo Bisciglia ha tenuto incollati quattro milioni di italiani.

Infine, bisogna ricordare che Temptation Island è un reality sentimentale registrato alcune settimane fa. Secondo gli ultimi rumors che circolano in rete, sembra che Ida e Riccardo si siano lasciati. Di certo, l’isola delle tentazioni non ha portato fortuna al loro rapporto.

[Foto: Youtube]