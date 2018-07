Temptation Island, prima puntata: è finita tra Oronzo e Valentina?

È arrivato il fatidico momento che i fan di Temptation Island aspettavano da mesi: la messa in onda su Canale 5 in prima serata della prima puntata del reality. Ecco cosa è successo tra le sei coppie andate sull’isola delle tentazioni per testare i loro rapporti sentimentali.

Arrivo a Temptation Island

La puntata si è aperta con la presentazione delle sei coppie di fidanzati: Valentina e Oronzo, Lara e Michael, Raffaela e Andrea, Martina e Gianpaolo, Giada e Francesco e Ida e Riccardo (unica coppia nota perché uscita da Uomini e Donne sette mesi fa).

Una volta sbarcate sull’isola, le coppie, accompagnate dal conduttore Filippo Bisciglia, hanno fatto la conoscenza dei tentatori e delle tentatrici ed hanno espresso una preferenza selezionandone sette ciascuno. I tentatori hanno poi espresso la loro preferenza donando una ghirlanda di fiori ai fidanzati e alle fidanzate preferiti. Le coppie si sono poi separate dando inizio ai ventuno giorni di distacco utili per riflettere sul loro rapporto.

Salta la prima coppia: Valentina e Oronzo

La coppia formata da Valentina De Biasi (25 anni, estetista) e Oronzo Carinola (29 anni, disoccupato) non ha resistito che pochi giorni e si è separata dopo il primo falò di confronto. Fidanzati da undici anni, la loro storia è fatta di alti e bassi, soprattutto a causa dei diversi tradimenti di lui.

Valentina ha partecipato a Temptation Island per vedere come Oronzo si sarebbe comportato con le tentatrici. I pochi giorni passati sull’isola hanno confermato tutti i sospetti che la ragazza nutriva nei confronti del fidanzato. A colpirla negativamente non è stato il solo comportamento di Oronzo, che ha fatto il “simpatico” un po’ con tutte, ma un’affermazione molto forte pronunciata dal ragazzo. Ha infatti detto di non avere ancora trovato la donna che faceva per lui.

La vendetta di Valentina

Valentina ha deciso, anche con i consigli delle altre fidanzate, di non subire i video del fidanzato e di reagire. Ha organizzato una falsa cena romantica con il single Giuseppe con l’obiettivo di far ingelosire Oronzo. Lui, non appena ha visto il video, si è subito risentito ed ha reagito in maniera dura, affermando: “Adesso inizio a giocare io!”. La notte, si sa, porta spesso consiglio, ed ecco che Oronzo, resosi conto di poter perdere la sua ragazza, ha chiesto il falò di confronto con Valentina.

Al falò si è consumato l’atto finale della prima tragedia targata Temptation Island. Valentina, nonostante le promesse di cambiare espresse da Oronzo, ha deciso di lasciare l’isola da sola: “Basta, ho una mia dignità devo pensare a me”, ha detto la ragazza. Oronzo non si è arreso, ha chiesto un altro incontro e sembra deciso a riconquistarla. Bisognerà attendere la prossima puntata di Temptation Island per sapere se è realmente finita tra Valentina e Oronzo.

(Foto: BitchyF)